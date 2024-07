L'ultima Smart fortwo: addio alla piccola grande rivoluzionaria

Ascolta ora 00:00 00:00

Ciao fortwo! È stato consegnato l'ultimo esemplare di Smart a due posti prodotto per il mercato italiano e con questo passaggio termina una storia di successo. Grazie ai suoi 2 metri e 70 l'auto compatta ha rivoluzionato l’idea di mobilità cittadina. Nel Belpaese sono stati più di 650mila gli acquirenti della vettura. Smart ha conquistato gli automobilisti offrendo un prodotto comodo e, soprattutto, facile da parcheggiare. Siamo andati a conoscere l'ultimo cliente di fortwo è Gaia Pisani che ha da pochissimo ritirato la nuova Smart EQ fortwo.

Smart al MoMA

La Smart fortwo ha sempre trasceso la semplice definizione di automobile, aspirando a diventare un elemento centrale nella vita sociale e culturale delle città, al punto da essere descritta da alcuni sociologi come un "simpatico e funzionale elemento di arredo urbano". Il riconoscimento in questione è stato ulteriormente confermato dal suo design unico, che le ha valso un posto d’onore nella collezione privata del Museum of Modern Art (MoMA) di New York. L'ultima cliente in Italia a ricevere una smart fortwo è stata appunta Gaia Pisani, una giovane avvocatessa milanese che, a bordo della sua smart EQ fortwo, continuerà a rappresentare una mobilità intelligente, a zero emissioni e sempre, incredibilmente trendy.

L'essenza di Smart

“Qualche anno fa, il lancio l’ultima generazione endotermica di fortwo fu accompagnata da uno slogan che racchiude in sé una buona parte dell’essenza stessa di smart: tutto resta diverso”, ha dichiarato Maurizio Zaccaria, direttore vendite Mercedes-Benz Cars Italia. “In tutti questi anni, infatti, smart è sempre riuscita a reinventarsi, senza mai perdere la propria identità.