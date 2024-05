Quel mamba di casa Sym che serpeggia nel traffico

Si chiama mamba ed è uno dei serpenti più pericoloso al mondo. Le sue squame, nitide e cangianti, lo rendono immediatamente irriconoscibile. La sua bocca è nera e serve per intimorire i nemici. Mamba, dunque. Un nome che tutti conoscono e di fronte al quale tutti tremano. Anche perché questo serpente è velocissimo. Anzi: il più veloce al mondo. È snello e muscoloso. Agile e scattante. E aggressivo. Proprio come il mamba, nome in codice MMBCU, di casa Sym.

Un 160 che non ti aspetti. Innanzitutto esteticamente. Proprio come il rettile di cui porta il nome è affilato. Le squame riempiono le sue carene e cambiano a seconda della luce del sole. Si passa la mano su di esse e le si sente. Si toccano. Il verde e il viola cupo, che variano a seconda dell'inclinazione dei raggi del sole. I rilievi come fossero sottili lembi di pelle. E, soprattutto, la velocità. Perché l'MMBCU rappresenta la scelta migliore per chi si vuole muovere nel traffico, in tutta comodità e agilità. La sella è larga e comoda, anche per il passeggero, e il rapporto con le pedane è ottimo. Il manubrio non è dotato di carenatura, rendendo così l'MMBCU ancora più scarno ed efficace. Buono lo sterzo e pure la ripresa. Con lui si viaggia bene non solo nelle strade urbane, ma anche in quelle extraurbane.

Per quanto riguarda le dotazioni, l'MMBCU ha a disposizione fari full led con luci di posizione ispirate agli occhi del Mamba e faro posteriore che ne riprende i denti. Mono ammortizzatore posteriore per un feeling di guida sportivo, che lo avvicina più alle moto che agli scooter. Illuminazione LCD ottimizzata sia in modalità giorno, che in modalità notte. Sistema di ricarica USB 3.0 e vano sottosella da 28L completano il suo equipaggiamento all’avanguardia. Ma non solo. Il mamba è dotato di cerchi da 13 pollici con impianto frenante full ABS, un peso a secco di soli 136 kg, una sella alta 803 mm da terra, di sistema Z.R.S.G. che permette avviamenti silenziosi e consente l’utilizzo dello Start&Stop disinseribile tramite pulsante a manubrio. Il prezzo è di 3.

799 euro.