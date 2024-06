Le Mans 2024, i tifosi invadono la città per salutare i piloti

Ascolta ora 00:00 00:00

Le Mans e la sua storia, ma anche il suo colore, come la parata dei piloti che si è svolta prima dell’inizio della gara. Un bagno di folla, giovani, coppie, famiglie: un’anteprima che ha dimostrato, ancora una volta, come il motorsport sia un evento che unisce. Tifosi con magliette e bandiere di un pilota che applaudivano indistintamenti tutti quegli eroi che poi si sarebbero gettati a “combattere” nell’arena del La Sarthe. La parata è iniziata nel tardo pomeriggio, con il sole che illuminava i viali di Le Mans, rendendo l'atmosfera ancora più magica e suggestiva. I piloti, tra i migliori al mondo, hanno sfilato su auto d'epoca perfettamente restaurate, mescolando il fascino del passato con l'adrenalina del presente. Tra i protagonisti, volti noti come Antonio Fuoco, Antonio Giovinazzi, Simon Man, ma anche Sébastien Buemi, Kamui Kobayashi e Brendon Hartley, che hanno salutato calorosamente il pubblico, dimostrando grande disponibilità e simpatia. Le strade gremite di spettatori entusiasti, perché la gara è quasi un corollario per tutte le feste e gli eventi che si sviluppano intorno. La parata è stata accompagnata da un sottofondo musicale vario e coinvolgente, con band locali e DJ che hanno suonato per tutta la durata dell'evento. Le note rock e pop hanno risuonato per le strade, creando un'atmosfera ancora più elettrizzante.

Non sono mancati spettacoli di intrattenimento come esibizioni di stuntman e performance artistiche, che hanno incantato il pubblico. Le Mans, con la sua storia e il suo fascino, ha dimostrato ancora una volta di essere una città capace di accogliere eventi di portata internazionale con stile e classe.