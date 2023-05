Maserati dice addio al celebre V8 dal 2024

Sta per arrivare un periodo triste in quel di Modena, con la celebre casa del tridente pronta a dire addio ad uno dei suoi simboli più iconici. Stiamo parlando del celebre otto cilindri a “V”, riproposto in molteplici salse negli anni, da sempre fedele cuore pulsante delle vetture prodotte in quel di Maserati. Eppure il 2023 sarà l’ultimo anno di produzione di questo gioiello, attualmente impiegato su Maserati Levante, Ghibli e quattroporte, in veste turbocompressa da ben 580 CV. Maserati fa però sapere che è pronta a celebrare la dipartita di tale prodigio dell’ingegneria con delle edizioni limitate e speciali per i tre modelli.

Addio V8

La casa modenese ha sfruttato la kermesse del Motor Valley Fest del weekend dal 12 al 14 maggio per annunciare l’addio al simbolo di Maserati. Il V8 di 90 gradi che ora si trova sui modelli sopra citati, nelle versioni Trofeo, sarà l’anima di alcune edizioni speciali che il marchio presenterà a metà 2023, come ultimo addio dell’otto cilindri al mercato. Le vendite continueranno fino al 2024, ma non saranno più presentati alcuni modelli con tale meccanica. Sappiamo che queste verisoni si chiameranno “Ultima” e vedranno la luce nel celebre festival di Goodwood, a luglio 2023.

Il futuro di Maserati, con i V6 e l’elettrico

Non è un mistero che i prossimi modelli del tridente si sposteranno sempre più verso soluzioni elettrificate. Entro il 2025, ogni modello in gamma disporrà di una versione elettrica a listino, con l’obiettivo di diventare un brand 100% elettrico entro il 2030. Risulta quasi esclusa anche l’opzione di un ibrido plug-in abbinato al nuovo V6 Nettuno, come invece proposto da Ferrari con la nuova 296 GTB. Il passaggio all’elettrico, già avviato con le versioni “Folgore” di Ghibli e GranTurismo, potrebbe non venire accompagnato da nessuna versione elettrificata del nuovissimo 3.0 V6 biturbo. L’unico accenno di elettrificazione si è visto invece per il 2.0 4 cilindri turbo che equipaggia Ghibli e Grecale, abbinato ad un sistema mild-hybrid a 48V.

La storia del V8

Il primo V8 di casa Maserati vedette la luce nel lontano 1959, si trattava di una Maserati 5000GT e da quell’anno, nel mondo si sono registrate oltre 100.000 vetture dotate di tale frazionamento del propulsore. Più in voga sul finire degli anni 90 e primi anni 2000, negli ultimi anni è stato invece limitato alle sole versioni Trofeo, riservando la parte bassa della gamma ai più piccoli V6.

Per ammirare tutti i modelli e anche molto altro del celebre brand italiano, sarà possibile visitare Modena in questo weekend, con diverse installazioni tra piazza Grande e Piazza XX Settembre, quest’ultima popolata dalle versioni uniche Zedà, pensate per celebrare la storia del V8.