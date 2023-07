Maserati GT2, la nuova supercar del Tridente

Il nuovo corso di Maserati sta prendendo forma e viaggiando spedito verso nuovi e ambiziosi traguardi. In questa dimensione si inserisce la nuovissima supercar nata per la pista e le competizioni: la Maserati GT2. La presentazione del nuovo bolide del Tridente è avvenuta in occasione della 24 Ore di Spa, uno degli eventi più attesi della stagione sportiva internazionale.

Il riento nelle competizioni GT

L'universo delle corse è tornato una prerogativa per l'affermazione di Maserati a livello globale, perché le vittorie e i trofei portano un prestigio che - spesso e volentieri - si traduce in vendite e in rafforzamento del Brand. In questa ottica sono nate l'avventura della Formula E e il rientro nelle competizioni GT. Questa nuova supercar speciale è stata oggetto di una lunga e intensa serie di test ed è pronta a succedere a una titolata leggenda come la MC12. Quest'ultima, infatti, ha dominato in pista tra il 2005 e il 2010.

Maserati GT2, tra passato e futuro

La Maserati GT2 esprime nel migliore dei modi la connessione tra il passato, l'attualità e il futuro del marchio. Come anticipato, la vettura si lega al suo ieri più prossimo, la MC12, mentre - di pari passo - fa sviluppare il massimo potenziale alla supersportiva di serie, la MC20, portando a nuove vette l'eccezionale motore V6 Nettuno da 463 kW/621 CV. Per quanto riguarda il domani, l'augurio è che possa essere tracciata una nuova rotta nell'itinerario del Tridente, che ha la volontà di affermarsi nuovamente nelle pagine del motorsport.

Maserati ha progettato questa vettura come auto da corsa destinata ai team privati ​​e ai gentleman driver. Un masterpiece di prestazioni che sa combinare innovazione e attitudine sportiva, caratteri che da sempre vivono nelle versioni da pista e da strada delle vetture modenesi. La GT2 prenderà parte a campionati o singoli eventi riservati alla classe GT2, poi, debutterà in pista nelle fasi finali della Fanatec GT European Series 2023, e sarà al via dell'intera stagione 2024. In definitva questa supercar vuole distinguersi come prodotto all'avanguardia, figlio di una partnership creativa e progettuale tra il Maserati Innovation Lab, il Centro Stile Maserati e l'eccellenza tecnologica del simulatore dinamico Maserati.

Parole cariche di entusiasmo

Davide Grasso, Amministratore Delegato Maserati, ha commentato: “Il nostro DNA e il nostro spirito sono sempre stati nelle corse. La nostra storia è iniziata e si è sviluppata dalla pista alla strada. La scelta di tornare a correre in pista si inserisce in un quadro strategico di fondo, inaugurato quest'anno con l'esordio in Formula E, a cui si è ora aggiunto il rientro nel mondo delle competizioni GT. Ora più che mai vogliamo riaccendere e alimentare quella passione agonistica che da sempre ci caratterizza e ci motiva a raggiungere traguardi importanti”.