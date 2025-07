Maserati MCPURA, l'erede della MC20 va dritta al cuore

Il sipario si è alzato, e il rombo inconfondibile di un motore V6 ha annunciato l'arrivo di una nuova era per il Tridente. Dallo storico stabilimento di Modena, la Maserati MCPURA, la nuovissima super sportiva, ha fatto il suo debutto mondiale al prestigioso Goodwood Festival of Speed 2025, un evento che celebra ogni anno le auto più iconiche e le performance più straordinarie. È l'espressione più pura di energia, eleganza e performance, 100% Made in Italy.

L’evoluzione della MC20

La MCPURA si pone come l'evoluzione della MC20, che nel 2020 ha inaugurato una nuova fase per il marchio. Ora, la MCPURA ne amplifica lo spirito, portandolo alla sua forma più intensa e raffinata. Il lavoro incessante si è concentrato su design esterno, materiali e finiture interne, ma il suo motore rimane l'inconfondibile e potente V6 Nettuno da 630 CV. Questo propulsore, risultato di una vera rivoluzione tecnologica, è coperto da brevetti internazionali e prodotto interamente in Maserati. La sua tecnologia di combustione con pre-camera e doppia candela, derivata dalla Formula 1, è ora disponibile su un'auto stradale grazie al brevetto Maserati. Con una potenza specifica di 210 CV/litro, eroga 630 CV a 7500 giri/min e 720 Nm di coppia da 3000 giri/min.

La Maserati MCPURA, tuttavia, è molto più di una collezione di specifiche tecniche impressionanti. È l'incarnazione di tutto ciò che rende l'esperienza di guida Maserati unica: la capacità di connettersi senza filtri con il guidatore, trasmettendo la massima eleganza, prestazioni di guida esaltanti e un'artigianalità quasi smarrita ai giorni d’oggi. Il nome stesso, MCPURA, rivela la sua essenza, e non a caso la campagna di lancio ha adottato una formula iconica: E = MCPURA, una potente iperbole ispirata alla teoria della relatività di Einstein, che celebra un'energia capace di moltiplicarsi fino a diventare pura espressione di eccellenza.

Due varianti di carrozzeria

La MCPURA è disponibile sia in versione coupé che convertible, quest'ultima denominata Cielo. Entrambe le versioni sono state create nella storica struttura di Modena, dove il cuore del Tridente batte da quasi 90 anni. È qui che avviene l'intero processo produttivo della MCPURA, dalla produzione del motore Nettuno all'assemblaggio di ogni componente, fino alle personalizzazioni più esclusive presso le Officine Fuoriserie Maserati. Come ha sottolineato Santo Ficili, COO di Maserati: "Con MCPURA, Maserati si riprende ancora una volta il suo posto che le spetta: al vertice e nel suo territorio". Modena non è solo la sede, ma parte integrante dell'identità del marchio, il più antico della Motor Valley.

A Goodwood, la nuova super sportiva è stata presentata nel sofisticato colore Ai Aqua Rainbow, sviluppato nell'ambito del programma di personalizzazione Maserati Fuoriserie. Questo blu camaleontico, che cambia alla luce del sole producendo un effetto arcobaleno, è ispirato al prisma. Il Tridente sulla griglia e sul montante C, e l'emblema su entrambi i lati dell'auto, sono in un elegante color magenta con mica blu. I sedili, in Alcantara Ice, presentano una lavorazione laser che riproduce il Tridente con visual unici, offrendo un'immagine futuristica e sportiva.

Maserati MCPURA: quattro caratteristiche uniche

La Maserati MCPURA si distingue per quattro caratteristiche distintive: la carrozzeria in fibra di carbonio, il motore V6 Nettuno brevettato Maserati, le porte "Butterfly" e il tetto in vetro retrattile per la versione convertible. La monoscocca in fibra di carbonio garantisce rigidità e leggerezza, con un peso totale inferiore ai 1.500 kg, e vanta il miglior rapporto peso/potenza della sua categoria: 2.33 kg/CV. Le spettacolari porte "Butterfly" migliorano l'accesso all'abitacolo e rivelano la struttura in fibra di carbonio del telaio.

Nella versione Cielo, la MCPURA introduce un tetto retrattile in vetro PDLC (polymer-dispersed liquid crystal), il primo della sua categoria. Questa tecnologia consente al tetto di passare da opaco a trasparente in un solo secondo, offrendo un'esperienza di bordo sfaccettata: avvolgente con il tetto chiuso e opaco, una sensazione unica di "cielo aperto" quando il tetto è trasparente, e completamente olistica con il tetto abbassato. La gamma colori della MCPURA è accattivante ed evocativa, con nuove tonalità come l'audace Devil Orange e le sofisticate Verde Royale e Night Interaction, che enfatizzano il ruolo della MCPURA come nuovo vessillo del marchio Maserati, l'epitome del lusso italiano nel mondo.

Grazie al programma Fuoriserie, le possibilità di personalizzazione sono quasi infinite, con oltre trenta colori carrozzeria disponibili. Per quanto riguarda i prezzi, il Tridente non ha ancora diramato il listino ufficiale ma, in ogni caso, saranno in linea con la precedente MC20.