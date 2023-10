Maserati Quattroporte, la berlina sportiva compie 60 anni e festeggia con una speciale mostra

La Maserati Quattroporte quest’anno compie 60 anni: l’iconica berlina sportiva della Casa del Tridente in più di mezzo secolo di onorata carriera ha rappresentato il meglio del “made in italy” del settore automotive, accompagnando con eleganza e dinamismo personaggi di assoluto rilievo come celebrità, alte cariche delle istituzioni e nobili di vario titolo.

Presentata per la prima volta nel 1963, la Quattroporte è stata declinata nel corso degli anni in ben 6 generazioni, capaci di rappresentare l’italianità più esclusiva in ogni periodo della sua storia. Per celebrare al meglio questo anniversario, la Casa del Tridente ha deciso di organizzare una speciale mostra che si svolgerà nello storico stabilimento Maserati di viale Ciro Menotti a Modena, da giovedì 19 ottobre a venerdì 17 novembre, dove sarà possibile ammirare tutte le generazioni prodotte della mitica Quattroporte.

Un po’ di storia

Nei primi anni ’60, in pieno boom economico italiano, la Maserati vuole realizzare un’auto di rappresentanza unica e fuori dagli schemi tradizionali, capace di mescolare sapientemente sportività e lusso. Per ottenere il migliore risultata, il Costruttore italiano si affida a Pietro Frua, uno dei designer di auto più illustri del secolo scorso, che ha il compito di disegnare gli opulenti interni dell’auto.

La prima generazione

Nel 1963 debutta la prima generazione della Quattroporte, equipaggiata con un poderoso V8 4.2 litri a benzina aspirato da 260 CV, gestiti da un cambio manuale a cinque marce o in alternativa da un automatico a tre rapporti. Le prestazioni sono decisamente elevatissime per quell’epoca, parliamo infatti di una velocità massima di 230 km/h. pochi anni dopo venne affiancata la versione con motore V8 4.7 litri da 290 CV, in grado di toccare i 240 km/h.

Un sound inconfondibile

Nel corso degli anni si avvicendarono altre 5 generazioni, tutte accomunate dal lusso e dalla sportività tipiche del marchio modenese e tutte equipaggiate con il mitico motore a otto cilindri a “V” (affiancato anche da motori a 6 cilindri). L’ultima generazione, nata nel 2013 e rinnovata successivamente con un restyling, continua a fare girare la testa agli appassionati del genere grazie alla bellezza delle sue forme giunoniche e all’inconfondibile sinfonia del suo propulsore.

La mostra per i 60 anni

Varcati i cancelli dellp storico impianto di produzione modenese, i visitatori potranno ripercorrere la storia di questa iconica ammiraglia attraverso immagini, storie e approfondimenti. In particolare, gli ospiti potranno in un viaggio nella storia ammirando i modelli che hanno scritto la storia del marchio del Tridente. Tutte le generazioni della Maserati Quattroporte saranno in bella mostra nell’area dello showroom e altri angoli dello stabilimento, accompagnando il pubblico alla scoperta dell’affascinante evoluzione di questa immortale berlina Quattroporte.

La Quattroporte Zéda sarà inoltre in bella mostra per qualche giorno alla manifestazione Auto Moto D'Epoca, in programma a Bologna dal 26 al 29 ottobre, pronta a catturare gli sguardi di un pubblico di appassionati e cultori di vetture straordinarie.