Maxus Mifa9, un viaggio all'insegna del comfort. E non solo

Il fiore all'occhiello? Il comfort. La sfida ambiziosa? Rosicchiare quote di mercato allo stesso segmento di un gigante come Mercedes. Ma non solo. Dal colosso SAIC Motor, tra i più grandi gruppi automobilistici cinesi con una certa predilizione per sviluppo e innovazione, arriva Maxus Maifa9. Un veicolo commerciale 100% elettrico che si unisce ad altri come l'eD3 e l'eD9 commercializzati in Italia dal gruppo Koelliker, che ne ha evidenziati aspetti fondamentali per rispondere a un determinato target. Questo perché all'abitabilità si coniuga il design.

Giusto per avere un'idea, a parlare sono sempre i numeri: nel primo trimestre del 2023, la market share dell’eD3 è stata del 20,4% e dell’eD9 quasi il 32%, posizionando entrambi i modelli sul secondo gradino del podio.

MIfa9 irrompe sulla scena con una autonomia fino a 595 km (WLTP urbano) con una singola carica e con una batteria da 90 kWh. Tempi di ricarica? Dal 30 all’80% in mezz’ora (ricarica in DC con potenza di oltre 120 kW). Noi lo abbiamo provato, da passeggeri, da Milano a Brescia apprezzandone comfort, spaziosità e silenziosità. Questo grazie a poltrone completamente autonome e distanziabili, che il passeggero può liberamente controllare e gestire come meglio desidera. Inoltre, i sedili sono riscaldabili e ventilabili oltre che nella versione più accessoriata anche massaggiabili. E per chi avesse esigenze lavorative durante il viaggio, basta estrarre un tavolino e una presa shuko da 220W per collegare il proprio laptop.

Il Mifa9 ha 244 CV, una coppia massima di 350 Nm ed una velocità di 180 km/h. Le dimensioni sono 5.270 x 2000 x 1.840 mm e la capienza è di sette posti. Grande importanta è stata riservata alla sicurezza: dall’adaptive cruise control, al lane departure warning, allo speed assist, gli Adas di sicuro non mancano.

Per un viaggio confortevole poi non si poteva dedicare poca attenzione a tecnologia e interni. E così, oltre al bluetooth, a uno schermo da 12.3 pollici, compatibile sia con Apple che con Android, ci sono fino a 12 speaker. Il tutto all'insegna del lusso.

Non a caso MIFA è l’acronimo di Maxus - Intelligent - Friendly – Artistic. Con questo nuovo mezzo il Gruppo Koelliker vuole rivolgersi ad un target ben specifico di clienti, come ad esempio gli hotel di lusso che sapranno trovare nel Mifa9 il mezzo ideale per accompagnare i propri ospiti, garantendogli il massimo confort e sicurezza; ma è pensato anche per le agenzie che curano gli aspetti logistici e di trasporto persone tramite gli NCC; oppure per le aziende che prevedono lo spostamento dei loro manager che anche in viaggio, hanno bisogno di un luogo comodo e adatto per lavorare.

Prezzi? Si parte da 86.000€ per arrivare ad un massimo di 93.000€. La garanzia è di 5 anni e 100.000km sul veicolo, e di 8 anni e 200.000 km sulla batteria di trazione. Il Mifa 9 è ordinabile in più di 22 concessionarie professional Koelliker che coprono l’intero territorio italiano, e sarà disponibile entro l’estate.