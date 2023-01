Mazda CX-5 2023, nuovi motori mild-hybrid in gamma

La casa giapponese aggiorna la sua vettura di punta. Nuova Mazda CX-5 2023 continua il suo processo evolutivo della seconda generazione, da noi recentemente provata. Mazda introduce così in gamma il sistema mild-hybrid a 24V per tutte le motorizzazioni a benzina, ovvero il 2.0 da 165 CV e il più tecnologico Skyactiv-X 2.5 da 194 CV. Secondo il brand, ciò consentirebbe di ridurre i consumi tra il 5 e l’8%, rispetto ai motori sprovvisti di tale sistema. C’è anche una riduzione delle emissioni di Co2 pari a 12 g/km.

Funziona proprio come i più noti sistemi mild-hybrid, con il recupero dell’energia durante la fase di frenata, alimentando un’unità ISG (Integrated Starter Generator) che avvia il motore a benzina e alimenta i sistemi di bordo dell’auto. La batteria è inserita tra le ruote, in prossimità del vano motore. Rimangono poi confermati i motori diesel da 2.2 di cilindrata, da 150 e 184 CV, con cambio automatico o manuale e trazione anteriore o integrale.

Cresce il comfort, gamma più ampia

Migliorata anche tutta l’area NVH, ovvero la riduzione delle vibrazioni e suoni provenienti dall’esterno, a beneficio del comfort e del piacere a bordo. Come avevamo già sottolineato nella nostra prova, l’isolamento acustico dall’esterno è notevole, facendo sentire i passeggeri come avvolti da una bolla di vetro. Nuova CX-5 2023 riceve anche di serie, per tutte le versioni, il volante e i seidli riscaldabili assieme alla ricarica ad induzione dello smarpthone, display con connettività per Apple o Android e alle prese USB-C anteriori. Nuova anche la coloraizone Rhodium white premium, di ispirazione stilistica giapponese. Si modifica anche la gamma, con nuovi allestimenti che prendono il nome di: Centre Line, Exclusive Line, Homura, Takumi più le versioni speciali Advantage e NewGruond.

Nuova gamma allestimenti

Con l’accesso alla gamma, dell’allestimento Centre Line si trovano i cerchi in lega da 19”, gruppi ottici full-led, sensori di parcheggio con videocamera, navigatore, adas. Salendo ad Exclusive Line si guadagna anche il portellone automatico, impianto audio Bose e fari a matrice di Led. Con Homura, la più sportiva, si hanno anche le modanature nere lucide nella zona inferiore della carrozzeria, sui retorvisori esterni e cerchi in lega da 18”. L’interno è caratterizzato per materiali pregiati, con pelle e tessuto impreziosirti da cuciture rosse. Con Takumi l’interno diventa interamente in Pelle Nappa con inserti in legno oltre alla regolazione elettrica dei sedili e alla ventilazione.

Salgono i prezzi

Cresce leggermente il listino, partendo ora da 36.700 euro per l’allestimento Centre Line (prima da 35.300 per l’allesitmento Business) con il 2.0 benzina da 165 CV, con trazione anterior e cambio manuale. Il vertice della gamma supera di poco i 50.000 euro, per la versione Takumi con il 2.2 turbodiesel da 184 CV e trazione integrale con cambio automatico. Le vetture dotate dei nuovi aggiornamenti saranno disponibili nei concessionari dal mese di febbraio 2023.