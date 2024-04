Mazda CX-80: l'atteso debutto il 18 aprile

Manca una settimana esatta al lancio di un nuovo inedito modello: Mazda CX-80. In attesa del fatidico 18 aprile (ore 12), la Casa di Hiroshima fornisce una piccola anticipazione, grazie ad alcune immagini che funzionano da trailer per mettere appettito alla curiosità degli appassionati. Questa nuova vettura promette di assicurare un comfort senza paragone, merito della particolare disposizione su tre file di sedili, per il massimo della capienza possibile. Le famiglie numerose già ringraziano.

Mazda CX-80: le anticipazioni

La nuovissima Mazda CX-80 sarà il secondo modello, dopo la CX-60, a essere progettato sulla piattaforma Large Architecture. Questo, come anticipato, le permetterà di essere la vettura più spaziosa dell'intera gamma di Mazda all'interno del mercato europeo. Il suo ruolo sarà quello di novella ammiraglia del Brand nel Vecchio Continente. Una fantastica investitura, che dimostra l'importanza chiave di questo modello nella strategia commerciale del marchio nipponico.

Spaziosa, confortevole, versatile e divertente da guidare, la nuova Mazda CX-80 sarà un concentrato di design progressivo ed estetica giapponese con tecnologia e caratteristiche superiori. A supporto di questo affascinante pacchetto, ci saranno le prestazioni dinamiche tipiche di ogni vettura che nasce con questo marchio. Con una lunghezza di quasi cinque metri e un passo di oltre tre metri, la nuova CX-80 sarà più voluminosa della nota CX-60. Insieme ai due sedili della terza fila ripiegabili in piano, la CX-80 sarà disponibile con tre configurazioni della seconda fila, tra cui la possibilità di avere due sedili indipendenti con una consolle centrale.

Prevendita a partire da maggio

La prevendita della nuova Mazda CX-80 inizierà a maggio e l’auto sarà disponibile nelle concessionarie del Brand giapponese a partire dall’autunno 2024.

Per scoprire definitivamente le fettezze di questo inedito modello, ricordiamo che l'appuntamento è fissato al 18 aprile alle 12.