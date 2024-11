Mazda Italia e Inghirami Company insieme per celebrare le “Eccellenze italiane”

Ascolta ora 00:00 00:00

Mazda Italia presenta il progetto “Eccellenze Italiane”, un’iniziativa dedicata alla valorizzazione delle realtà artigianali e manifatturiere che rappresentano l’unicità del nostro Paese. Attraverso una serie di eventi in tutta Italia, il progetto intende sottolineare il legame tra l’attenzione artigianale, che caratterizza sia la produzione Mazda che le eccellenze italiane. In collaborazione con Inghirami Company, storico gruppo del settore dell’abbigliamento Made in Italy, e con il patrocinio dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, “Eccellenze Italiane” vuole celebrare l’artigianalità, la cura per i dettagli e l’evoluzione costante che accomunano tradizioni diverse, creando un ponte tra il “Crafted in Japan” e il “Made in Italy”.

Il progetto

Mazda e Inghirami Company si uniscono per celebrare i valori condivisi di artigianalità e innovazione, impegnandosi a promuovere le eccellenze artigianali italiane in un tour nazionale di 63 tappe. Questo progetto, patrocinato dall’Associazione Marchi Storici d’Italia, si pone l’obiettivo di valorizzare il patrimonio manifatturiero italiano, unendo tradizione e progresso. In ogni tappa, un’eccellenza locale collaborerà con una concessionaria Mazda per creare un manufatto esclusivo, simbolo del territorio e della filosofia del brand giapponese. La combinazione di estetica, funzionalità e avanguardia tecnologica riflette i valori di Mazda, incarnati nei modelli Mazda CX-80 e CX-60. Questi SUV premium rappresentano il perfetto equilibrio tra tradizione giapponese, tecnologia all’avanguardia e una cura estrema per i dettagli. "L’Associazione Marchi Storici d’Italia nasce per promuovere, valorizzare e tutelare i Marchi Storici italiani, cuore pulsante del nostro tessuto imprenditoriale, e siamo sempre favorevoli a iniziative come quella promossa da Mazda Italia e Inghirami Company”, ha commentato Massimo Caputi, Presidente dell’Associazione Marchi Storici d’Italia. “È per questo che siamo fieri di patrocinare un’iniziativa come ‘Eccellenze italiane’, che punta a raccontare capillarmente la storia e i valori delle imprese italiane più significative”.

La storia di Mazda

Mazda, fondata nel 1920, è una casa automobilistica giapponese di fama globale, apprezzata per il suo equilibrio tra tradizione, innovazione e passione per la guida. Con una filosofia che combina il design artistico e la tecnologia d'avanguardia, Mazda si distingue per la produzione di auto che uniscono prestazioni elevate, stile unico e attenzione ai dettagli. Ogni modello Mazda riflette un impegno verso l'eccellenza, con un occhio di riguardo alla sostenibilità ambientale e all'efficienza energetica. Il Managing Director di Mazda Motor Italia, Roberto Pietrantonio, ha commentato “Con il progetto ‘Eccellenze Italiane’, siamo felici di celebrare la connessione tra la maestria artigianale italiana e l’innovazione che caratterizza le nostre vetture. Questo progetto non è solo una vetrina per l’artigianato italiano, ma anche un’occasione per riflettere sul valore dell’attenzione ai dettagli e sulla continua ricerca della perfezione che da sempre guida la nostra filosofia costruttiva".

Inghirami Company

Inghirami Company, fondata nel 1949 dall’Avvocato Fabio Inghirami, è un prestigioso gruppo italiano nel settore dell’abbigliamento di alta qualità. Specializzatasi inizialmente nella produzione di camicie sotto il marchio storico Ingram, l’azienda si è affermata come sinonimo di eccellenza grazie alla cura artigianale tipica del “Made in Italy” e alla continua innovazione.

Nel 2021, Inghirami Company ha contribuito alla fondazione dell’Associazione Marchi Storici d’Italia, confermando il proprio impegno nella valorizzazione delle imprese che hanno lasciato un’impronta significativa nella storia e nella cultura italiana.