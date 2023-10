Mazda3 e CX‑30, debutta l’esclusiva serie Nagisa Special Edition 2024

La Casa di Hiroshima annuncia l’introduzione della nuova ed esclusiva serie Nagisa Special Edition dedicata ai modelli Mazda3 e CX-30 che si caratterizza per colorazioni e finiture estetiche specifiche. La nuova serie speciale va quindi ad arricchire ulteriormente le versioni 2024 dei due apprezzati modelli della Casa nipponica, portando in dote elementi sportivi all’estetica di queste vetture denominata dallo stesso Costruttore “retrò moderna”.

Mazda3 e CX‑30 Nagisa Special Edition, il design

Dal punto di vista estetico, l’allestimento Nagisa si distingue per la speciale livrea esterna Zircon Sand Metallic, abbinata a elementi esterni in contrasto di colore nero che regalano alla vista d’insieme un aspetto accattivante. Oltre le calotte degli specchietti laterali e le ruote in lega personalizzati in nero troviamo anche uno spoiler scuro, utilizzato per la prima volta sulla CX-30. Tutti questi dettagli contribuiscono ad esaltare la sportività dei due modelli, senza intaccarne l’eleganza innata.

Interni ricercati

Gli interni vantano sedili rivestiti in ecopelle di colore Terracotta, impreziositi nella parte centrale in ecopelle scamosciata Leganu nera. L’effetto scenico ottenuto è decisamente elegante e sofisticato, merito anche della precisione delle finiture e degli accostamenti fra i differenti tipi di materiali. Non manca inoltre una finitura tinta canna di fucile per le parti decorative come, ad esempio, il bordo delle bocchette circolari e le maniglie delle portiere.

Il design degli interni è arricchito da ulteriori particolari, tra cui le cuciture Terracotta sulla plancia e gli accenti neri in stile cuoio sulla parte centrale dei sedili. La dotazione di accessori e dispositivi offerti di serie include invece la regolazione elettrica del posto di guida, dotata anche di memorie, e un impianto audio ad alta fedeltà firmato Bose con 12 diffusori. Entrambe le vetture possono inoltre contare su un aggiornato sistema di infotainment, mentre la sicurezza è garantita da un dispositivo di riconoscimento dei pedoni evoluto.

Motori Skyactiv

Per quanto riguarda i motori, sia La Mazda3 che la CX-30 Nagisa sono disponibili I con i motori ibridi aspirati e-Skyactiv G da 122 CV e 150 CV ed e-Skyactiv X da 186 CV.

Prezzi

La nuova versione Nagisa è già ordinabile con prezzi di listino che partono da 30.750 euro per la Mazda3 e da 31.950 euro per la CX-30. Le prime vetture arriveranno presso le concessionarie Mazda presenti in Italia a partire da dicembre.