McLaren tira a lucido la F1 GTR per celebrare i 100 anni di Le Mans

La mitica 24 Ore di Le Mans festeggia i suoi primi cento anni. Un secolo di corse, adrenalina ed emozioni. A iscriversi all'albo d'oro della rassegna ha contribuito anche McLaren, che ha trionfato in terra francese nel 1995 con la leggendaria F1 GTR. Quella gara è rimasta impressa nella storia perché caratterizzata dalle condizioni critiche del tracciato, nelle quali emersero gli alfieri di Woking, Yannick Dalmas, Masanori Sekiya e JJ Letho, che riuscirono a dominare la classifica generale, portando quattro McLaren nei primi cinque posti. Il costruttore britannico fece così centro al primo tentativo, infatti quello di 28 anni fa fu l'esordio nella categoria.

Il palmarés di McLaren

La F1 GTR è la versione derivata dalla F1 stradale ma preparata per le gare, che riuscì a stare davanti a tutti per ben 298 giri. Quel trionfo a Le Mans ha permesso alla McLaren di conquistare la "Triple Crown" non ufficiale del motorsport, siglando le vittorie in tre delle gare automobilistiche più impegnative del mondo: la 500 miglia di Indianapolis (prima vittoria nel 1974) e il Gran Premio di Monaco di F1 (prima nel 1984). Ora che la Le Mans celebra il suo centenario, McLaren partecipa in modo ufficiale alle celebrazioni, prendendo parte alle attività in pista con alcune delle sue ultime supercar ad alte prestazioni, oltre a sfoggiare la mitica F1 GTR del 1995.

La F1 GTR del 1995

La McLaren vincitrice della gara di metà anni Novanta – telaio 01R, l'originale derivato di prova e sviluppo della F1 stradale – è stata esposta alla Grand Centenary Exhibition della 24 Ore di Le Mans per tutto il mese di giugno. Situata all'interno del Museo di Le Mans, questa vetrina mette in esposizione 86 auto iconiche della ventiquattro ore più famose al mondo, includendo più di 60 macchine che hanno colto l'alloro principale.

La McLaren invita i partecipanti alla Le Mans Classic a visitare il suo stand all'interno del paddock, dove sarà esposta una serie di vetture di Woking tra passato e presente. Insieme ad Artura e alla 720S ci sarà la rappresentazione della serie Ultimate della McLaren Senna, mentre sarà in mostra anche la 765LT Coupé. Due ulteriori F1 GTR con un passato importante a Le Mans sono presenti in mostra statica.