Meno di 24 ore per realizzare la Hypercar Peugeot in mattoncini

Usando i famosi mattoncini Lego Technic, un gruppo di mastrocostruttori, è riuscita a realizzare, in meno di 24 ore, la riproduzione in scala 1:1 della Hypercar del Leone: la Peugeot 9x8H Le Mans Hybrid. Un vero record. Normalmente, un team Lego per realizzare questo tipo di creazioni ha bisogno di 8 specialisti e di circa 8 mesi. Questo il tempo per realizzare tutti i passaggi: dalle matematiche per la trasposizione in scala all’assemblaggio.

L’Hypercar, degna di un Guinnes of Record, è stata assemblata nel villaggio del circuito della 24 Ore di Le Mans all’interno dello spazio dello stand Peugeot. Il lavoro è stato concluso con 5 ore di anticipo sulla tabella di marcia. Il risultato si deve all’ottimo feeling che si è subito instaurato tra i team dei due brand sotto il coordinamento di Kasper Rene Hansen, designer Lego Technic. Per il progetto sono stati impiegati 12 specialisti del design, ingegneri e mastrocostruttori del Gruppo Lego di Kladno in Repubblica Ceca.

Sarebbe davvero bello se ai tanti appassionati italiani dei due Brand fosse data la possibilità di ammirare questa creazione al prossimo round del WEC che andrà in scena verso la metà di luglio sul circuito di Monza.

Della 9x8H è stato realizzato da Lego anche un modello in scala 1:10 destinato alla vendita al pubblico.