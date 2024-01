Mercato auto, dopo 96 anni Fiat perde per la prima volta il primato di vendite in Italia

Per la prima volta da 96 anni a questa parte, ovvero da quando vengono tenuti sotto controllo i dati di mercato a livello nazionale (1928), il brand Fiat si vede soffiare il primo posto delle classifiche di vendita redatte ogni mese.

Nonostante che lo storico marchio torinese sia rimasto al vertice nel computo annuale dei dati di vendita, per quanto concerne nello specifico il mese di dicembre 2023 esso è stato clamorosamente superato da Volkswagen. Nell'ultimo mese dello scorso anno, come confermato anche da Jato e Unrae, la casa automobilistica tedesca di Wolfsburg ha infatti venduto circa 230 esemplari più della Fiat.

Come accennato in precedenza, i dati di vendita relativi ai 12 mesi del 2023 premiano ancora una volta la casa automobilistica del Lingotto, anche se non si tratta di un dominio solido, specie considerando i numeri registrati gli scorsi anni. Stando a quanto riferito da Unrae, il marchio torinese ha concluso l'anno con 174.580 immatricolazioni, ovvero 51.786 in più rispetto a VolksWagen, che si è fermata a quota 122.794. Dietro un apparente domino si cela comunque una flessione evidente, dato che rispetto all'anno precedente, fortemente condizionato dalle note difficoltà di reperimento dei microchip, la Fiat è passata dal 13,9% all'attuale 11,14%, con un calo quindi del 2,45%.

A dicembre 2023 la casa automobilistica di Wolfsburg è riuscita a immatricolare 10.752 unità, contro le 10.523 unità per Fiat: a essere significativo non è tanto il margine, decisamente ridotto (- 229) quanto il fatto che una situazione del genere non si era mai verificata in 96 anni. Ma cosa si cela dietro questo successo?

In effetti Fiat fa affidamento soprattutto sui dati di Panda, l'auto più venduta nel 2023 con oltre 100mila unità consegnate tra gennaio e dicembre. Un dominio confermato dal grande distacco con la seconda in classifica, ovvero la Dacia Sandero, che non raggiunge le 50mila immatricolazioni.

Per quanto riguarda invece il mese di dicembre, la seconda auto più venduta, ancora una volta dietro l'inossidabile Fiat Panda, è la Volkswagen T-Roc (3.490 unità consegnate). Ma il successo della casa automobilistica tedesca non deriva dalla solidità della sola T-Roc, bensì dalla presenza di modelli distribuiti in tutti i più popolari segmenti. Solidi anche i numeri di Polo con 1.941 unità, T-Cross con 1.775 unità, Tiguan con 1.144 unità e Taigo con 662 unità. Dietro Panda, Fiat risponde con le 1.603 unità di 500X e le 1.368 di 500: troppo poco per contrastare l'ampia gamma dei rivali teutonici.

Fiat conta di non venirsi più a trovare in una situazione del genere, viste le novità attese nel 2024 tra la 600 elettrica, la 600 Hybrid e presumibilmente anche la nuova versione di Panda, che dovrebbe essere proposta in doppia alimentazione, elettrica e benzina mild-hybrid. A completare il quadro le varie tipologie di 500, tra l'elettrica, la Hybrid e la X, ma anche Tipo e Topolino.