Mercedes-AMG GT Experience: la sportiva tedesca che conquista la Sardegna

Sardegna, terra di panorami mozzafiato e strade scolpite dal vento e dal tempo. Qui, tra le curve sinuose della Costa Smeralda e le strade interne che attraversano un paesaggio selvaggio e affascinante, abbiamo avuto l’opportunità di provare la nuova Mercedes-AMG GT, la sportiva che rappresenta l’eccellenza tecnica e il lusso firmati AMG.

Tra le curve della Sardegna

L’AMG GT Experience non è stato un semplice test drive, ma un’immersione completa nel mondo delle alte prestazioni, dove ogni modello della gamma si è misurato con un terreno unico, capace di esaltare precisione, potenza e versatilità. La Sardegna si è così trasformata in un laboratorio a cielo aperto, un palcoscenico perfetto per raccontare cosa significa guidare una GT oggi. Guidare la Mercedes-AMG GT sulle strade della Sardegna significa immergersi in un’esperienza fatta di emozioni intense e continui stimoli. Tra il mare turchese della Costa Smeralda e i panorami naturali incontaminati, ogni curva e ogni rettilineo si sono trasformati in un’occasione per mettere alla prova la precisione, la potenza e la versatilità di questa vettura. La GT 43 ha dimostrato la sua agilità nelle vie più strette e tortuose, mentre le versioni più potenti, con i loro V8 e la tecnologia ibrida, hanno emozionato nelle salite più impegnative e nelle discese più tecniche, confermando la capacità della GT di adattarsi con disinvoltura a qualsiasi tipo di guida e terreno.

Quattro anime, un’unica essenza

La nuova AMG GT si presenta con una gamma che spazia dal brillante motore 2.0 litri quattro cilindri turbo mild-hybrid da 421 cavalli della GT 43, capace di offrire leggerezza e agilità anche nelle strade più tecniche, fino al cuore pulsante del V8 biturbo da 4.0 litri e 585 cavalli della GT 63 4MATIC+, che grazie alla trazione integrale garantisce una tenuta di strada impeccabile. La GT 63 PRO, invece, è la risposta per chi cerca la massima precisione e performance su strada, con un assetto ribassato, aerodinamica attiva e freni potenziati per una guida più estrema. Il culmine della gamma è la GT 63 S E Performance, un ibrido plug-in che combina la potenza del motore V8 con un’unità elettrica sull’asse posteriore, per un totale di 843 cavalli e una coppia di 1.400 Nm che regalano uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi.

Versatilità e tecnologia al servizio della guida

Nonostante la vocazione sportiva, la GT non sacrifica comfort e praticità. Il nuovo layout 2+2 offre maggiore spazio per i passeggeri posteriori, mentre un bagagliaio da 675 litri conferma come AMG abbia voluto offrire una sportiva in grado di accompagnare anche i viaggi più lunghi senza rinunce. L’asse posteriore sterzante contribuisce a una maggiore agilità in curva e stabilità in rettilineo, mentre l’aerodinamica attiva si adatta in tempo reale per ottimizzare efficienza e carico aerodinamico, migliorando così il comportamento su strada in ogni condizione.

I prezzi

Guidare una Mercedes-AMG GT non è solo una questione di performance, ma anche di esclusività. E i prezzi riflettono perfettamente questa filosofia. Al vertice della gamma si posiziona la GT 63 S E Performance, la versione ibrida plug-in da 843 cavalli: in Italia parte da 202.970 euro, ma con l’allestimento speciale “Verde Magno” e dotazioni su misura può facilmente superare i 220.000 euro. Alcune configurazioni, arricchite con pacchetti come Premium e Premium Plus, portano il listino fino a circa 238.000 euro, includendo elementi come il tetto panoramico, sedili con funzione massaggio, head-up display e finiture di pregio. Per chi cerca un’esperienza AMG più accessibile ma comunque autentica, la GT 43 con motore 2.

0 litri mild-hybrid da 421 cavalli rappresenta la porta d’ingresso al mondo GT, mentre la GT 63 4MATIC+ con V8 biturbo da 585 cavalli si posiziona in una fascia intermedia. Anche se i prezzi ufficiali per queste versioni non sono ancora stati confermati per il mercato italiano, si collocano presumibilmente tra i 130.000 e i 180.000 euro, a seconda degli allestimenti.