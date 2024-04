Mercedes-AMG SL, perché sceglierla e perché no?

La nuova Mercedes-AMG SL è una cabrio che non passa inosservata, perché rappresenta la punta di diamante della Casa della Stella a Tre Punte.

Forme sinuose ma al tempo stesso eleganti, una 2+2 che riprende in parte, lo stile delle precedenti generazioni, ma che ne attualizza contenuti e performance, in nome di un’evoluzione che i tecnici di Stoccarda hanno saputo sapientemente reinterpretare. La nuova Mercedes-AMG SL è un modello completamente nuovo ma che al tempo stesso porta nel presente quel file rouge che ha decretato il successo delle precedenti serie.

Veloce, potente, sicura ed esclusiva, una 2+2 che non ha bisogno di presentazioni e che si posiziona di diritto, nell’olimpo delle sportive ad alte prestazioni.

La nuova Mercedes-AMG SL è disponibile sul mercato italiano con due motorizzazioni, una “entry level” esuberante e un potente V8, che abbina altissime performance a un’esclusività tipica delle hypercar.

Una scoperta il cui DNA è chiaramente sportivo, del resto oltre mezzo secolo fa, la sua antenata, la W191, la celebre 300 SL, una delle più belle realizzazioni di sempre del Marchio di Stoccarda, l’indimenticabile auto con le ali di gabbiano, ha segnato la storia dell’automotive.

La nuova SL è un tuffo nel passato, la sua capote in tela, il suo stile senza compromessi, sono chiari segni distintivi di un’auto che non è una “comune” Mercedes, bensì una SL.

Telaio, aerodinamica e tecnologica

SL è acronimo di “Sport Leicht”, la nuova scoperta di Stoccarda ha un coefficiente di penetrazione aerodinamica da record (0,31), il tutto è stato ottenuto senza alcun ricorso ad appendici aerodinamiche, vistose e fisse.

Leggera, questo l’aggettivo che più rappresenta, in assoluto, la vera caratteristica e qualità, della rinnovata SL.

Una performance luxury fuori dal comune, la nuova Mercedes-AMG SL ha uno stile accattivante e un frontale che rappresenta, seppur staticamente, tutta la sua dinamicità. I powerdome presenti sul lungo cofano motore sono solo un’anteprima di un design che abbina eleganza e sportività.

Proporzioni sapientemente interpretate per trasmettere “grinta” anche da ferma, la SL non è un’auto comune, non è una sportiva in edizione limitata, al contrario, è una supercar che, seppur in grado di avvolgere i suoi passeggeri in un comfort del tutto simile a quella di una Classe S a capote abbassata, ha prestazioni alla stregua di una Porsche 911.

L’Italia dopo la Germania e la Gran Bretagna è il terzo mercato in Europa per quota vendite di SL.

La SL 43 AMG è spinta da un poderoso motore da 2 litri, un quattro cilindri turbo, lo stesso impiegato sulla precedente AMG A 45, capace di sprigionare una potenza massima di 381 cavalli per 480 Nm di coppia massima. Una versione capace di raggiungere una velocità di punta di 275 km/h per uno 0 - 100 km/h in soli 4,9 secondi.

Un gradino superiore si posiziona la SL AMG 63, versione equipaggiata con un motore V8 turbocompresso, da 585 cavalli. In questa configurazione, la 2+2 tedesca, brucia i 100 km/h con partenza da fermo in 3,6 secondi, grazie anche all’ottima motricità assicurata dalla trazione integrale 4Matic Plus.

Per chi desidera le massime prestazioni assolute, la SL 63 S, grazie all’alimentazione ibrida plug-in, sfoggia una potenza supplementare di oltre 200 cavalli rispetto alla già esuberante SL 63. Il binomio endotermico - elettrico, assicura una potenza complessiva di oltre 800 cavalli per uno 0 - 100 in meno di 3 secondi e una velocità massima di ben 317 km/h.

Perché sceglierla

La Mercedes-AMG SL non è una comune sportiva, è un’auto esclusiva che vanta un telaio completamente in alluminio e una cura e qualità costruttiva, da vera ammiraglia.

Le tre versioni disponibili sul mercato italiano abbracciano un pubblico ampio e alla ricerca di una sportiva su misura, se la SL 43 AMG è il giusto compromesso tra prestazioni ed esclusività, la SL AMG 63 è la porta d’accesso a un universo, quello delle super sportive, fatto di prestazioni e ricercatezza.

Per chi pretende il massimo in termini di performance, tecnologia ma soprattutto di prestazioni, la SL 63 S è una vera e propria hypercar da oltre 800 cavalli, in grado di superare agevolmente il muro dei 300 km/h.

Su strada, la SL trasmette sin da subito, un feeling impressionante. Il telaio in alluminio, le quattro ruote sterzanti e un motore, quello della SL 63, che trasuda energia ma anche emozioni, visto il sound dell’otto cilindri a V.

Pretendere di più è pressoché impossibile, perché anche guardando la concorrenza, non c’è cabrio 2+2 più ricercata, equipaggiata e ben curata.

Perché non sceglierla

Leggera e sportiva ma anche per pochi, osservando la concorrenza, non è difficile individuare nella Porsche 911 Cabrio, la principale rivale, per prezzo, prestazioni e posizionamento.

La SL AMG 43 è pur sempre spinta da un 2 litri “comune”, presente anche su versioni di segmento inferiore, la SL 63 è la variante perfetta per questa tipologia di vetture, peccato che il suo prezzo, con qualche accessorio, superi abbondantemente i 200mila euro.

Il prezzo è l’unica nota “stonata” di una scoperta da mettere in garage e utilizzare d’estate!