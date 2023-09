Mercedes-Benz eCitan, corriere per un giorno: primo contatto con il van elettrico

Mettersi nei panni di un corriere per una giornata, recuperando la merce dal fornitore per portarla a destinazione dall'utente finale. Quale prova migliore di un'esperienza del genere ci potrebbe essere utile per comprendere le capacità e le qualità di un veicolo commerciale elettrico? Nessuna, ed è quello che ci è capitato. Ci siamo messi al volante della nuova versione 100% alla spina del Mercedes-Benz eCitan, il più piccolo e maneggevole van della Stella, simulando in modo reale un giorno di lavoro di un corriere tra le strade di Roma. Il traffico della "città eterna", con il suo infinito dedalo di vie, sono stati un bel banco di prova per il veicolo tedesco che, per quanto ci riguarda, ha superato la prova in modo egregio.

Autonomia intorno ai 280 chilometri

La nuova generazione di Citan ha esordito appena due anni fa, nella sua veste tradizionale con motore endotermico, mentre ora siamo pronti a conoscere l'elettrica, variante attesa soprattutto da chi ha necessità di viaggiare nei centri storici, dove dominano le ZTL. Il nuovo furgone alla spina nasce su una piattaforma condivisa con Renault, pensata per essere pronta a ospitare dei motori termici, e adesso convertita alle esigenze dell'elettrico. Per questo motivo trova spazio una batteria da 45 kWh, che garantisce un'autonomia compresa tra 280 e 284 chilometri, a seconda delle versioni. Infatti, l'eCitan può essere declinato in due misure: compatta da 4498 mm e la lunga da 4922 mm. In ogni caso, il suo pezzo forte restano la capacità di carico e il carico utile confrontabili senza difficoltà a quelli dei modelli Citan con propulsione tradizionale; per il furgone compatto si tratta di 2,9 metri cubi e fino a 460 chilogrammi, per il modello lungo di 3,7 metri cubi e fino a 660 chilogrammi. Capitolo ricarica: presso le stazioni fast, la batteria viene caricata dal 10 all'80% in 38 minuti con il caricatore DC da 75 kW installato. Insomma, un trittico di qualità invidiabili.

Mercedes-Benz eCitan, come va su strada

Viaggiare in città con l'eCtian è un'esperienza sorprendentemente piacevole, perché - prima di tutto - il van di Mercedes si comporta esattamente come farebbe una tradizionale vettura della Stella, dove il comfort regna da padrone incontrastato. A bordo del veicolo commerciale tedesco sembra di viaggiare sopra a un tappeto volante per la sua capacità di assorbire in modo efficace e impeccabile le (tante) asperità della strada, dal pavé agli asfalti più dissestati. Non è tutto, infatti l'agilità e la destrezza sono altri punti a suo favore; il furgone della nostra prova era la versione compatta (la prima ad arrivare in Italia, successivamente giungerà da noi anche la "Long") che nel traffico dell'Urbe, tanto intenso e ricco di serpentoni, si è dimostrato un'ottima compagnia. Fare manovra è semplice, basta un dito sul volante per uscire dai parcheggi più stretti o dalle vie più anguste. Inoltre, la porta scorrevole ad ampia apertura e l'altezza ridotta della soglia di carico di 57 centimetri permettono un comodo accesso all'interno e un facile caricamento. Per questo la nostra missione è andata a buon fine.

In marcia il motore elettrico da 90 kW (122 CV) fornisce una spinta immediata, anche grazie alla sua coppia di 245 Nm disponibile fin da subito, ma è soprattutto la sua silenziosità e la sua ampia sfruttabilità che conquistano con semplicità. Per muoversi in ambito urbano, l'eCitan si dimostra un veicolo molto pertinente e azzeccato. Non bisogna aver paura nemmeno di utilizzare il climatizzatore per combatture le alte temperature, perché grazie alla sua pompa di calore (di serie) l'autonomia disponibile non viene intaccata.

Sicurezza e infotainment di rilievo

L'eCitan può essere scelto in due versioni: entry, semplice e funzionale, e la Pro, più ricca ed equipaggiata. Il sistema multimediale MBUX (Mercedes-Benz User Experience), di serie, è contraddistinto da un di funzionamento intuitivo tramite uno schermo touchscreen da sette pollici o da pulsanti di comando a sfioramento sul volante. Offre inoltre l'integrazione degli smartphone Apple Car Play e Android Auto, la connettività Bluetooth vivavoce e la radio digitale (DAB e DAB+). Immancabile l'assiste vocabile evocato con "Hey Mercedes".

Dal lato sicurezza, l'eCitan furgone presenta di serie:

Ausilio alla partenza in salita (hill holder): mantiene la pressione dei freni quando il piede del conducente passa dal pedale del freno a quello dell'acceleratore nelle partenze in salita, evitando il rollio.

Cross Wind Assist: può ridurre gli effetti delle raffiche di vento assistendo il conducente nell'azione frenante sulla ruota anteriore e posteriore del lato esposto al vento.

Attention Assist: è in grado di rilevare quando il conducente sta diventando sempre più distratto e sonnolento, con un segnale acustico e visivo che invita a fare una pausa.

E come optional:

· Active Brake Assist: può aiutare a evitare i tamponamenti e gli incidenti con i veicoli in transito, nonché con i pedoni e i ciclisti.

· Active Lane Keeping Assist: è attivo a partire da 70 km/h e agisce delicatamente con lo sterzo anziché con gli interventi di frenata.

· Blind Spot Assist: utilizza un radar per osservare le aree laterali del veicolo non coperte dagli specchietti retrovisori esterni e emette un avviso acustico e visivo sotto forma di triangolo illuminato negli specchietti retrovisori esterni.

· Speed limit Assist: è in grado di riconoscere i limiti di velocità con l'ausilio di una telecamera e di visualizzarli nel quadro strumenti. Può emettere avvisi visivi e acustici se il veicolo supera il limite di velocità rilevato.

Prezzo di listino

I prezzi per la Mercedes-Benz eCitan da 90 kW partono da circa 38.742,00 euro per il modello compatto nella versione Furgone.