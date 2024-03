Mercedes-Benz EQB e GLB: alla scoperta dei rinnovati SUV tempio di versatilità

Dal 1979 esiste, e resiste solidamente, al centro della gamma di Mercedes-Benz un totem appartenente al mondo dei fuoristrada: la Classe G. Da questo epocale mezzo 4x4 sono nati, nel corso degli ultimi quarantacinque anni, molte ramificazioni che hanno portato alla creazione di una gamma SUV vasta e completa in ogni segmento. Nel corso dei primi anni del nuovo millennio nacque un modello spartiacque: la GLK. Un SUV sbarazzino, verstaile e fuori dal coro, in grado di abbinare le prerogative del capostipite Classe G, con le esigenze di una mobilità sempre più urbana. Oggi, il colosso di Stoccarda rinnova le Mercedes-Benz EQB e GLB, due modelli differenti tra loro, vuoi soltanto per l'alimentazione diametralmente opposta, ma uniti da un cordone che si rifà alla storia di questo grande Brand. Nella loro essenza c'è un po' di "G Wagen" e un po' di GLK.

Mercedes-Benz EQB: la proposta elettrica si rinnova

Insieme alla "sorella" EQA, la Mercedes-Benz EQB è il SUV di ingresso al raffinato mondo della Stella di Stoccarda. Un'auto moderna e attraente, non solo a livello estetico, ma anche per i ricchi contenuti tecnologici che è in grado di offrire al grande pubblico. Non si può restare indifferenti al cospetto delle linee curate e armoniche della EQB, che tramite quest'ultimo restyling affina le sue arti seduttive. Le novità sono rappresentate da una fascia luminosa che congiunge le luci diurne dei fari, e da un nuovo paraurti che sottolinea l'ampiezza del frontale. I designer hanno messo mano anche alle viscere dei fanali posteriori, che adesso sfoggiano una nuova firma luminosa. Per quanto rigurada l'abitacolo, la rinfrescata passa dal volante di ultima generazione con comandi a sfioramento e dalle finiture in legno di tiglio marrone a poro aperto.

Il reparto multimediale rappresenta una voce sempre più importante in un veicolo moderno, e la EQB non si fa trovare impreparata, grazie a una generazione aggiornata di MBUX. L'aspetto dei display può essere personalizzato con tre differenti stili di visualizzazione (sottile/sportivo/classico) e di modalità (navigazione/assistenza/servizio). Inoltre, il display centrale da 10,5'' adesso fa parte dell'equipaggiamento standard. Anche il comparto sicurezza fa dei passi in avanti. Sulla rinnovata Mercedes EQB arrivano una telecamera monofunzionale e una di backup del tutto nuove. Infine, il pacchetto opzionale di assistenza alla guida contiene funzioni migliorate, come ad esempio, l'Active Lane Keeping Assist che agisce con l'intervento dello sterzo anziché dell'ESP.

Non meno importante l'aspetto della ricarica, che prevede la funzione Plug & Charge di Mercedes me Charge. La EQB può essere ricaricata in modo più semplice presso le colonnine di ricarica pubbliche abilitate a Plug & Charge: quando il cavo di ricarica viene inserito, il processo di ricarica si avvia automaticamente; i clienti non hanno bisogno di autenticarsi ulteriormente. Il veicolo e la stazione di ricarica comunicano direttamente attraverso il cavo di ricarica.

Mercedes-Benz GLB: l'ibrido che convince

Il SUV Mercedes-Benz GLB ha voglia di stupire, ancora una volta. Il suo restyling aggiunge più carattere a un modello nato per distinguersi all'interno del suo segmento. Ed ecco che il paraurti anteriore si fa notare per un nuovo taglio con protezione visiva del sottoscocca, che sottolinea la sua propensione per l’offroad. I nuovi fari full-LED e i gruppi ottici posteriori esaltano l'aspetto generale di questo mezzo affatto banale, mentre la gamma si arricchisce di quattro modelli di cerchi ulteriori e di una inedita vernice per la carrozzeria: Spectral Blue Metallic.

Anche nell'abitacolo arrivano degli affinamenti, come il doppio schermo indipendente. Di serie sono presenti un display da 7 pollici e uno da 10,25, rispettivamente per quadro strumenti e schermi multimediali. Come optional, è possibile dotare la GLB di due schermi panoramici da 10,25 pollici per un effetto hi-tech sorprendente. A completare una dotazione già ricca, arriva l'ultima generazione di MBUX, che presenta tra differenti stili di visualizzazione:

Classic : che garantisce tutte le informazioni utili al conducente;

: che garantisce tutte le informazioni utili al conducente; Sporty : che si distingue per il contagiri dinamico;

: che si distingue per il contagiri dinamico; Discreet: che riduce i display ai contenuti essenziali.

In combinazione con le tre modalità di navigazione, assistenza e servizi e i 10 mondi cromatici della luce ambiente, sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione.

Capitolo sicurezza: gli ADAS non mancano sulla nuova GLB. L'Active Steering Control, un aggiornamento del pacchetto di assistenza alla guida, consente un controllo più confortevole del Lane Keeping Assist. La nuova generazione del Parking Pack supporta anche il parcheggio longitudinale con visualizzazione a 360 gradi. Inoltre, per la prima volta, il GLB offre anche il Trailer Manoeuvring Assist, che facilita le manovre in retromarcia con il supporto di una telecamera anche se è necessario il gancio di traino con stabilizzazione del rimorchio ESP in combinazione con il pacchetto parcheggio con telecamera a 360 gradi.

Mercedes-Benz GLB: come va su strada

Abbiamo provato la GLB in un percorso fatto di guadi, fango, prato e scollinate. Qui abbiamo impostato la modalità offroad e avuto la sensazione di dominare il terreno. Niente avrebbe potuto fermare la dirompenza del compatto SUV tedesco, che non ha paura di sporcarsi l'affascinante carrozzeria con qualche grammo di fanghiglia. In un sentiero come questo, si nota la parentela con la Classe G, il punto di riferimento e la stella polare dell'esperienza 4x4. Nel caso della GLB, la trazione integrale variabile 4Matic agisce in modo fluido e imperioso, agevolata dalla prontezza del cambio automatico a doppia frizione DCT (a sette o otto marce).

I motori benzina sono tutti mild hybrid, perché dotati di un sistema elettrico supplementare a 48 volt per il generatore di avviamento a cinghia. Questo permette di avere una potenza aggiuntiva di 10 kW, brevemente disponibile, che favorisce un avviamento agile e un'accelerazione più rapida tramite boost. Quindi, quando serve si può fare affidamento anche su una piccola spinta aggiuntiva. Per chi desidera la coppia tipica del diesel, la GLB offre quattro opzioni: tutte 2.0 litri da 116 fino a 190 CV di potenza. Su strada, invece, il comfort e la morbidezza sono di altissimo livello. Come viaggiare su un tappeto volante, cullati da un ambiente fresco e rilassante. Quello che ci vuole per sopravvivere allo stress del traffico contemporaneo.

Listino prezzi

La Mercedes-Benz EQB parte da 58.200 euro, mentre la GLB da 43. .