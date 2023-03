Mercedes-Benz GLA e GLB, si aggiornano le Suv più compatte

La gamma dei SUV più compatti di Mercedes-Benz, GLA e GLB, riceve una rinfrescata con una serie di innovazioni e degli aggiornamenti all'equipaggiamento, che faranno felici tutti gli amanti delle vetture della Stella di Stoccarda.

Nuovo look esterno per entrambe

La GLA esibisce una nuova firma luminosa dei fari anteriori a LED High Performance (di serie) e delle luci posteriori a LED. A supporto arrivano anche il nuovo colore Spectral Blue e quattro ulteriori design per i cerchi. Nell'allestimento d’ingresso, la nuova GLA adotta cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite sempre lucide. Disponibili anche cerchi da 18 a 20 pollici.

Il GLB riceve un paraurti anteriore rivisto con protezione visiva del sottoscocca, per rimarcare la sua natura da fuoristrada. Bella la griglia del radiatore a quattro lamelle orizzontali e stella immancabilmente al centro. La forma atletica della spalla, con una linea laterale modellata, realizza un gioco di luci e ombre interessante, con un posteriore accentuato in larghezza. I nuovi fari full-LED e i gruppi ottici posteriori ne esaltano l'aspetto, mentre - come per GLA - arrivano quattro modelli di cerchi e di un nuovo colore di vernice, lo Spectral Blue Metallic. Nell'allestimento base, il nuovo GLB è dotato di cerchi in lega a cinque doppie razze da 17 pollici in nero lucido con superfici tornite lucide.

Interni molto curati

Per entrambe il punto di forza è il doppio schermo indipendente, che comprende un display da 7 pollici e uno da 10,25 pollici di serie, rispettivamente per il quadro strumenti e lo schermo multimediale. Come optional, però, sono disponibili due schermi panoramici da 10,25 pollici per un'esperienza ad alta tecnologia che valorizza l'architettura degli interni. Di serie, sempre per entrambe, il volante dell'attuale generazione è rivestito in pelle, in alternativa è disponibile la pelle sintetica Artico. Per la prima volta è possibile avere anche la corona del volante riscaldata per la AMG Line. I sedili comfort sono di serie e sono rivestiti in pelle sintetica Artico e tessuto nero con goffratura tridimensionale. Nella variante di equipaggiamento Progressive sono disponibili tre colori per gli interni: nero, beige macchiato e grigio sagegrey. Il rivestimento dei sedili di serie in pelle artificiale Artico/microfibra Microcut è ora disponibile anche in marrone bahia nella AMG Line, così come un totale di quattro colori per i rivestimenti: nero, marrone bahia, grigio saggina e la nuova tonalità rosso pepe abbinata al nero. Il rivestimento in tessuto dei sedili comfort è realizzato al 100% con materiali riciclati, mentre nel rivestimento dei sedili Artico/Microct questa percentuale è del 65% nello specchio del sedile e dell'85% nel tessuto inferiore.

L'MBUX di Mercedes si rinnova

Su entrambi i SUV debutta l'ultima generazione di MBUX, con stili di visualizzazione di nuova concezione: Classic, che offre tutte le informazioni rilevanti, Sporty, con il contagiri dinamico e, infine, Discreet che riduce i display ai contenuti essenziali. In combinazione con le tre modalità di navigazione, assistenza e servizi e i 10 mondi cromatici della luce ambiente, sono disponibili numerose opzioni di personalizzazione. Tutte le funzioni precedenti, come Media, Telefono, Veicolo sono ancora disponibili. Per una maggiore connettività, il GLB dispone ora di una porta USB-C aggiuntiva e di una maggiore potenza di ricarica USB, mentre tutte le porte USB sono illuminate. In futuro, la connessione wireless con gli smartphone sarà possibile tramite Android Auto Wireless o Apple CarPlay. Stessa sorte anche per GLA. L'assistente vocale intelligente di Mercedes-Benz diviene ancora più capace di dialogare e apprendere tramite i servizi online attivabili nell'app Mercedes me.

Motori AMG

GLA 35 4MATIC e GLB 35 4MATIC saranno dotate di serie del generatore di avviamento a cinghia (RSG) e di un alimentatore di bordo aggiuntivo a 48 volt. L'RSG di seconda generazione agisce come un ibrido leggero. Oltre all'aumento di potenza temporaneo di 10 kW (14 CV), permette funzioni come la marcia per inerzia e il recupero per una maggiore efficienza. La tecnologia a 48 volt migliora il comfort, con le transizioni della funzione start/stop e coasting appena percettibili. La potenza di 225 kW (306 CV) del motore turbo a 4 cilindri da 2,0 litri viene distribuita su tutte e quattro le ruote con il cambio AMG SPEEDSHIFT DCT 8G e la trazione integrale Performance 4MATIC AMG. Le prestazioni sportive sono combinate con una gamma di modalità di esperienza di guida, da quella altamente dinamica a quella da turismo.