Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé, restyling di personalità

È suonata la sveglia in casa Mercedes-Benz, scocca l'ora del restyling per GLE e GLE Coupé. Ovviamente per dare una rinfrescata ai due SUV di successo, niente è stato lasciato al caso. Le novità, dunque, riguardo gli esterni, l'abitacolo, la tecnologia e le dotazioni a disposizione dei due modelli tedeschi. La gamma dei motori, adesso, è totalmente elettrificata e precede unità mild hybrid e altrettante plug-in. Ovviamente restano a disposizione le esclusive e "cattive" versioni AMG, le sportive della gamma. Per quanto riguarda il listino prezzi per il mercato italiano, bisognerà aspettare ancora un po'.

Nuova estetica

A livello estetico, le nuove introduzioni si focalizzano soprattutto sul frontale. La Stella a tre punte ha varato dei ritocchi al paraurti, alla griglia e alle prese d'aria della GLE. Di serie, ora, scopriamo dei fari a LED High‑Performance, mentre quelli AMG Line sono di serie sulla GLE Coupé. Anche la zona posteriore ha visto qualche ritocco, infatti compaiono dei nuovi gruppi ottici a LED. Tramite questa operazione di restyling vengono aggiunti anche dei nuovi colori Sodalite Blue metallic e Manufaktur Alpine Grey solid. A disposizione fanno capolino anche dei nuovi cerchi in lega da 19, 20 pollici e 21 pollici. Capitolo abitacolo:nuovi rivestimenti sia per la GLE e che per la GLE Coupé, poi, bisogna considerare anche il nuovo volante multifunzione con comandi touch e razze sdoppiate. Inoltre, l'interno delle due Mercedes spicca per le finiture cromate delle bocchette di aerazione. Una vera primizia.

Più tecnologia

I clienti Mercedes vogliono il meglio, così sul restyling delle due SUV della gamma compare il sistema audio premium Burmester Surround Sound System, il quele è stato migliorato. Novità anche per il sistema MBUX dell'infotainment (sempre doppio schermo da 12,3 pollici), che è stato migliorato al pari dell'assistente vocale, adesso più intelligente. Tra gli optional è disponibile l'Energizing Air Control che tiene sott'occhio la qualità dell'aria e filtra tutte le impurità. Presente il supporto agli aggiornamenti OTA.

Le motorizzazioni delle due Mercedes

Le Mercedes-Benz GLE e GLE Coupé restyling presentano una gamma composta da unità benzina e diesel Mild Hybrid oltre a due versioni Plug-in. Rispetto al recente passato la potenza è maggiore. Di seguito le versioni disponibili:

GLE 450 4MATIC: 6 cilindri benzina 3 litri - 280 kW / 381 CV con 500 Nm di coppia, 0 a 100 km/h in 5,6 secondi - velocità massima di 250 km/h;

GLE 300 d 4MATIC: 4 cilindri diesel 2 litri - 198 kW / 269 CV con 550 Nm di coppia, 0 a 100 km/h in 6,9 secondi - velocità massima di 230 km/h;

GLE 450 d 4MATIC: 6 cilindri diesel 3 litri - 270 kW / 367 CV con 750 Nm di coppia, 0 a 100 km/h in 5,6 secondi - velocità massima di 250 km/h;

GLE 400 e 4MATIC: 4 cilindri benzina 2 litri 185 kW / 252 CV + elettrico da 100 kW / 136 CV, potenza massima del sistema di 280 kW / 381 CV con 600 Nm di coppia - 0 a 100 km/h in 6,1 secondi - velocità massima di 210 km/h;

GLE 350 de 4MATIC: 4 cilindri diesel 2 litri 145 kW / 197 CV + elettrico da 100 kW / 136 CV, potenza massima del sistema di 245 kW / 333 CV con 750 Nm di coppia - 0 a 100 km/h in 6,9 secondi - velocità massima di 210 km/h.

Le versioni plug-in hybrid offrono un'autonomia in elettrico tra 89 e 109 km (grazie a una batteria da 31,2 kWh). Per tutti i modelli GLE e GLE Coupé è preventivata la trazione integrale 4Matic e il cambio automatico 9G-Tronic.

Dispositivi di sicurezza

Il pacchetto di assistenza alla guida per le due Mercedes offre: l'Active Distance Assist DISTRONIC, l'Active Steering Assist e il Traffic Sign Assist. Il pacchetto parcheggio con telecamera a 360° supporta il conducente nelle manovre di ingresso e uscita dai parcheggi. Un'altra novità è il sistema "cofano trasparente". Se il programma di guida fuoristrada è attivato, il display centrale mostra una vista virtuale sotto la parte anteriore del veicolo, facilitando notevolmente le manovre su terreni scoscesi. Altra introduzione è il Trailer route planner per il sistema di navigazione: sul display centrale si può organizzare un percorso che si adatti alla guida con un rimorchio precedentemente definito, senza andare incontro a perdite di tempo.

Linea AMG

Per quanto riguarda le versioni AMG ci sono delle novità: nuovi colori Alpine Grey uni e Sodalite Blue metallic. Nell'abitacolo compaiono nuovi rivestimenti e l'ultima versione del sistema MBUX con grafiche specifiche AMG. Di seguito le motorizzazioni: