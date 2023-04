Mercedes-Benz GLS, l'ammiraglia SUV si rinnova

La grande ammiraglia SUV di Mercedes-Benz, la GLS, si rinnova e riceve una rinfrescata utile per restare sul trono delle vetture più esclusive del pianeta. A referto arrivano molteplici dettagli che rendono più vivace e accattivante la titanica vettura tedesco, anche nelle versioni Maybach (la più lussuosa) e AMG (dal temperamento sportivo). Il ciclopico SUV si fa notare per degli interni di grande classe che possono essere ampiamente personalizzabili, assecondando le più variegate richieste dei clienti, mentre i motori V8 rendono l'esperienza di guida assolutamente da ricordare.

Il look si rinnova

inconfondibile e irrinunciabile per una Mercedes-Bennz GLS è la sua calandra, elemento identificativo e, se possibile, stavolta ancora più imponente. Nelle versioni standard della Stella brillano le finiture in Silver Shadow, mentre nell'esclusiva Maybach ci sono ampie cromature e nella sportivissima AMG, compare la stupenda griglia Panamericana. Una novità è il nuovo taglio dei paraurti, che fa il paio con le prese d’aria e i vari profili, che vengono ancora più accentuati secondo uno stile graffiante. Al retrotreno troviamo una nuova firma luminosa, mentre per i clienti di Maybach sono disponibili dei nuovi cerchi in lega da 23”. La versione AMG, può contare su un impianto frenante con pinze rosse e su dei loghi dedicati sul cofano. Inoltre, al catalogo delle tinte sono state aggiunte le colorazioni Manufaktur Alpine Grey Non-Metallic e Twilight Blue Metallic.

Abitacolo ancora più ricco

All'interno la parola d'ordine è stupire, ammaliare e sedurre. L'abitacolo della Mercedes-Benz GLS è un concentrato di ricchezza e lusso, che può essere personalizzato secondo i propri gusti con tante varianti intriganti. A tal proposito si possono avere le modanature in legno High-Gloss Brown Linden Wood, oltre agli abbinamenti Manufaktur Crystal White/Sllver Grey Pearl e Manufaktur Mahogany Brown/Macchiato Beige Nappa, destinati soltanto alla Maybach.

Le AMG puntano naturalmente sull'indole sportiva, esaltata da dettagli unici sulla plancia e sul tunnel centrale. In ogni caso, su tutte le varie versioni del grande SUV, ci sono dei nuovi comandi al volante e la più recente versione dell’infotainment MBUX, che può essere personalizzato con molteplici schermate.

Mercedes-Benz GLS, le motorizzazioni

Immancabile a referto la versione 580 4Matic, adesso con potenza che passa da 511 a 517 CV, mentre la Maybach possiede il medesimo 4.0 V8 mild hybrid portato a 557 CV. La AMG arriva a quota 643 CV (9 CV in più rispetto a prima), che consente di avere delle performance eccellenti: accelerazione 0-100 km/h di soli 4,1 secondi. Decisamente un bell'andare.