Mercedes-Benz Italia, Vadim Odinzoff sale al timone della comunicazione Cars & Vans

Ci sono passaggi di consegne che non si limitano a una firma e a una stretta di mano, ma hanno un valore più elevato. Ci sono gesti che attraversano il tempo, che legano professionalità, stile e passione come un filo invisibile ma tenace. È quello che è appena accaduto in Mercedes-Benz Italia, dove Vadim Odinzoff assume la responsabilità delle attività Stampa e PR Cars & Vans, raccogliendo un’eredità costruita con intelligenza, misura e cuore da Eugenio Blasetti, che dopo 36 anni lascia l’azienda. Una transizione rara, fatta con discrezione e rispetto, come solo i gentlemen sanno fare.

Vadim Odinzoff sale al comando

Professionista brillante, attento, profondamente consapevole delle sfide e delle dinamiche che attraversano oggi il mondo della comunicazione, Vadim Odinzoff è molto più di un responsabile per la comunicazione. È un cultore autentico della Stella di Stoccarda e un uomo in grado di captare la realtà che lo circonda, interpretando i bisogni della stampa con acume e tempestività, senza mai perdere di vista l’equilibrio tra la notizia e la narrazione.

Chi lo conosce sa quanto il suo approccio sia fatto di ascolto, visione e passione tecnica. Qualità rare, oggi più che mai essenziali in un contesto dove parole e immagini devono parlare al cuore e alla mente del grande pubblico. Il suo arrivo in questo ruolo apicale coincide con una profonda riorganizzazione interna, ma sarebbe sbagliato leggerlo come un semplice riassetto. È l’inizio di una nuova era comunicativa, dove la stampa non è più un comparto a sé, ma porzione di un ecosistema vivo, dinamico e interconnesso.

Nuove sinergie: Press entra in “Retail Experience & Press Relations”

Con l’integrazione nel nuovo settore “Retail Experience & Press Relations”, guidato da Mirco Scarchilli, l’attività stampa si unisce al marketing territoriale e alla brand experience, in un’alleanza strategica che guarda lontano. L’obiettivo è chiaro: raccontare il brand non solo con i comunicati, ma con le esperienze, gli eventi e i volti. E qui, Odinzoff porta in dote uno sguardo lucido, capace di connettere la visione strategica con il rispetto delle regole non scritte del mestiere. Intanto, il nuovo assetto si completa con la nascita del settore “Digital Journey & Communication”, affidato ad Alessia Argento, che avrà il compito di guidare la narrazione digitale, ottimizzando ogni fase della Customer Journey.

Eugenio Blasetti: un signore della comunicazione

In questa storia, non può mancare un ringraziamento sentito a Eugenio Blasetti. Chi ha avuto il privilegio di lavorare con lui – giornalisti, colleghi, partner – ne ricorda lo stile composto, la disponibilità sincera, la profonda conoscenza del marchio, delle persone e dei prodotti. Blasetti ha saputo rappresentare Mercedes-Benz con passione e tatto.

Mai sopra le righe e sempre sul pezzo. È stato, in tutti i sensi, un signore, capace di affrontare decenni di evoluzioni del settore senza mai perdere il sorriso e la calma. Adesso tocca a Vadim, ma siamo sicuri che Mercedes-Benz Italia con lui è in ottime mani.