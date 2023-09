Mercedes Classe E All-Terrain, la Station premium che ama il trekking

Dopo aver svelato la nuova generazione della Mercedes Classe E, la Casa della Stella a tre punte ha scelto il Salone di Monaco 2023 per presentare un nuovo ed importante tassello della gamma della berlina teutonica: stiamo parlando dell’inedita Mercedes Classe E All-Terrain, ovvero la variante off-road della celebre station di Stoccarda. Dopo l’anteprima mondiale di questi giorni, la station wagon tedesca dedicata allo sterrato arriverà nelle concessionarie italiane nel corso del prossimo anno, mentre i listini ufficiali saranno comunicati nel prossimo futuro.

Mercedes Classe E All-Terrain, strizza l’occhio ai fuoristrada

Per prima cosa, la Classe E All-Terrain si distingue dalla versione familiare da cui deriva per l'assetto rialzato che le permette di raggiungere un altezza di 1,49 metri. Dal punto di vista estetico troviamo numerosi elementi in plastica non verniciata e un inedito skid plate posteriore dedicato alla protezione della carrozzeria quando si percorrono strade non asfaltate. Nuova anche la forma delle prese d'aria anteriori, mentre la mascherina impreziosita da piccole stelle resta invariata. La vettura è abbinata a cerchi da 18, 19 o 20 pollici, a seconda dell’allestimento scelto.

Abitacolo

L’abitacolo della E All-Terrain ricalca quello delle altre Classe E e si distingue per il futuristico infotainment Superscreen MBUX che può essere integrato in opzione con un display supplementare per il passeggero. Ovviamente non manca una grafica specifica per la guida in off-road che mostra al guidatore informazioni specifiche, come ad esempio il livello di inclinazione della vettura. Decisamente particolare la funzione "cofano trasparente" offerta dal sistema di telecamere a 360°, in grado di mostrare sullo schermo centrale quello che accade sotto la vettura. Decisamente elevatissimo il livello di personalizzazione offerti da questo modello, tra cui spiccano i numerosi inserti in materiale pregiato per la plancia e i rivestimenti in pelle di prima qualità. La spazio per caricare i bagagli rimane da record: si parte da un minimo di 614 litri e si arriva ad un massimo di 1,829 litri abbattendo il divano posteriore.

Meccanica

Secondo le ultime informazioni, la Mercedes Classe E All-Terrain dovrebbe essere proposta al lancio esclusivamente con la motorizzazione 2.0 litri diesel mild hybrid da 197 CV, ma in un secondo momento saranno introdotte anche altre unità. Non manca ovviamente la trazione integrale e l'assetto adattivo con sospensioni ad aria Airmatic che permette di regolare l’assetto a secondo delle esigenze di guida.