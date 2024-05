Mercedes svela Digital Edition, la nuova serie speciale dedicata a Classe A, Classe B, GLA ed EQA

La divisione italiana di Mercedes ha svelato ufficialmente la nuova serie speciale battezzata “Digital Edition”, dedicata ai modelli compatti della Casa della Stella, ovvero Classe A, Classe B, GLA ed EQA. La gamma Digital Edition della Casa della stella a tre punte si caratterizza per la ricca e completa dotazione tecnologica e digitale che regala un vantaggio cliente rispetto ai contenuti superiore al 70%.

Mercedes Digital Edition, ricca dotazione di serie

Nella dotazione offerta dalle Mercedes Digital Edition spicca il Connect Package, che comprende 41 Digital Extras che puntano a rendere l’esperienza di bordo ancora più confortevole e coinvolgente e risultano disponibili di serie per un periodo di tre anni. A questo pacchetto digitale si aggiunge la livrea esterna metallizzata, il Pacchetto assistenza alla guida, lo Smartphone Integration, il Pacchetto parcheggio con telecamera 360° e il Pacchetto GUARD 360°.

L’offerta dei Digital Extras disponibili comprende un bouquet di servizi e funzionalità che spazia dalla navigazione con Electric Intelligence per i modelli full electric, all’AMG TRACK PACE disponibile sulle vetture high performance firmate Mercedes-AMG, che trasforma il computer di bordo in un vero e proprio ingegnere di pista personale.

Connect Package

Mercedes Connect Package semplifica e completa l’offerta dei digital extras a bordo delle vetture della Stella, garantendo così una customer experience senza compromessi. Il Mercedes-Benz Connect Package sostituisce i pacchetti Remote Package, Navigation Package, GUARD 360° Package, Entertainment Package, Pacchetto personalizzato, Remote & Servizi di navigazione, ‘Sistema di assistenza al parcheggio con attivazione a distanza, In-Car Office e Navigazione per rimorchi e veicoli di grandi dimensioni’ e li concentra in un’unica offerta, ulteriormente ampliata e disponibile sul Mercedes me Store in abbonamento mensile al costo di 14,90 euro/mese o annuale, con un canone di 149 euro/anno.

Paola Ardillo, Responsabile Product Management di Mercedes-Benz Italia ha dichiarato: “I nostri clienti vivono oggi una customer journey che si sviluppa, senza soluzione di continuità, tra esperienze fisiche e digitali, in tutti i momenti di contatto con il Brand. Un’area di comfort che devono ritrovare anche quando salgono a bordo della propria automobile, attraverso servizi e funzionalità digitali che rendono l’esperienza di bordo ancora più semplice, confortevole e coinvolgente. Questa nuova serie speciale risponde a questa esigenza, ma non solo, sottolinea infatti l’ambizione di affermare la nostra leadership nel car software, grazie anche a sistemi operativi proprietari come l’MB.OS, che debutterà tra pochi mesi sulla nuova CLA e ci offrirà una piattaforma privilegiata per un ulteriore sviluppo e diffusione dei servizi digitali di bordo.

Secondo un recente sondaggio tra i nostri clienti, l’80% considera i servizi digitali fondamentali per la propria esperienza di guida, un riscontro che confermano anche i dati di vendita italiani che hanno visto nei primi mesi del 2024 una crescita della richiesta di Digital Extra superiore all’80% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, con un fatturato che ha superato il milione di euro”.