MG 3, svelati gli interni della piccola ibrida che debutterà a Ginevra

MG (Morris Garage), storico marchio inglese ora appartenente all’orbita del Gruppo cinese Geely, presenterà l’inedita citycar ibrida MG 3 sotto i riflettori del Salone di Ginevra 2024, il prossimo 26 febbraio.

MG 3, svelati gli interni

Per stemperare l’attesa relativa al debutto in anteprima mondiale di questo modello, il Costruttore britannico ha diffuso alcune immagini teaser e bozzetti ufficiali che ci svelano gli interni della vettura. Le foto a nostra disposizione ci mostrano interni dal gusto minimale e nello stesso tempo decisamente tecnologici. La plancia risulta dominata da ben due display separati e sospesi, rispettivamente dedicati alla strumentazione digitale e all’impianto di infotainment. Al centro della plancia sono posizionati i tasti fisici dedicati alla climatizzazione, mentre subito sotto troviamo le bocchette dell’areazione, lo spazio per un doppio porta bicchieri, ingressi USB e forse una piastra per la ricarica wireless dello smartphone.

Interni minimal

Un altro dettaglio che spicca all’occhio è l’ampio tunnel centrale che separa i sedili anteriori e che ospita una manopola dedicata al cambio automatico, affiancata dal pulsante del freno a mano elettrico e dal selettore dedicato alle modalità di guida. Non manca inoltre un comodo poggiabraccia centrale, rifinito da cuciture rosse e che nasconde probabilmente un vano richiudibile, più in basso osserviamo invece quello che sembra un secondo vano dotato di sportellino scorrevole o di una vaschetta asportabile. I sedili sembrano molto ampi e soprattutto ben profilati per trattenere al meglio il corpo durante la guida, non mancano finiture curate come ad esempio il motivo a rombo che impreziosisce il centro delle sedute.

Design e Meccanica

Il design della vettura sarà moderno e sportiveggiante, come suggerisce l’immagine teaser che immortala la zona anteriore, mentre non ci sono ancora informazioni ufficiali per quanto riguarda la meccanica ibrida, anche se si parla con sempre più insistenza dell’uso di un motore 1,5 litri benzina dotato di elettrificazione.

Le concorrenti

Lunga poco più di 4 metri e con un corpo vettura dotato di cinque portiere, la nuova MG 3 dovrà vedersela con le vetture ibride più agguerrite del segmento B, come ad esempio Renault Clio, Toyota Yaris, Mitsubishi Colt, Honda Jazz, etc.