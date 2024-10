MG HS, EHS e ZS Hybrid+: prova su strada dei nuovi SUV compatti

L'autunno accende una nuova sfida per i cinesi di MG che lanciano un'offensiva fatta da due modelli e tre nuove motorizzazioni, praticamente completando la gamma grazie a un SUV benzina, uno Full Hybrid con la stessa tecnologia di MG3 Hybrid+ e l'ultimo con un plug-in di nuova generazione diverso da tutti gli altri.

I numeri di MG ZS Hybrid+

Il SUV della gamma MG diventa full hybrid: ZS Hybrid+ propone una piattaforma dove tutto è stato aggiornato a livello tecnico. L'auto ora è lunga 4,43 metri con un passo maggiorato rispetto a prima (2,61 metri) e il bagagliaio è da 443 litri, dimensioni simili alla precedente ZS nonostante gli ingombri aggiuntivi del sistema ibrido.

Oltre al nuovo design, più maturo rispetto a prima, si nota una maggiore attenzione nella cura dell'abitacolo, ma sarà solo la prova del tempo a dirci se i materiali resisteranno a lungo. Innegabile, però, la maggior attenzione agli assemblaggi e alla tecnologia.

Questa si concretizza con una strumentazione digitale da 7" personalizzabile con diverse opzioni (una è quella minimalista per ridurre le distrazioni) e lo schermo centrale che può essere da 10,25" o da 12,3" a seconda dell'allestimento. Entrambi hanno un'interfaccia abbastanza moderna, non tra le più accattivanti ma facile da consultare e dalla buona fluidità. Immancabili Apple CarPlay e Android Auto, entrambi non wireless.

Come va? Prova MG ZS Hybrid+

Il sistema Full Hybrid+ conferma le sue qualità anche su questa MG ZS: si tratta di uno degli ibridi più potenti (escludendo le Plug-In) e si nota subito come l'elettrico ci metta del suo grazie alla batteria da 1,83 kWh che lo alimenta. Sommando i 100 kW del motore elettrico di trazione e i 75 kW dell'unità a benzina, il sistema ibrido raggiunge un totale di 197 cv. Scattante in tutte le situazioni, MG riesce a gestire bene anche il recupero dell'energia (tramite un moto-generatore elettrico dedicato da 45 kW) e questo consente di viaggiare spesso in elettrico nei contesti urbani ed extra-urbani guidati. Risultato? Il dichiarato di 5,5 l/100 km è raggiungibile anche nella guida reale.

Con l'aggiornamento della ZS, e il setup figlio della nuova piattaforma, migliora anche la dinamica di guida. L'auto si percepisce più sicura rispetto alla precedente, il rollio inferiore (ma è presente e va guidata per non strapazzare troppo i passeggeri) e l'insonorizzazione migliora.

I numeri di MG HS: benzina 1.5 e Plug-In

Anche MG HS (ed EHS, la nuova versione Plug-In) cambia tecnica, cambia volto e diventa più matura. Basata su una piattaforma adattabile alle diverse motorizzazioni, HS presenta uno schema sospensivo da fascia più alta con il McPherson anteriore e il multilink al posteriore, ed è il setup a migliorare rendendola meno cedevole rispetto a prima: ne beneficia la riduzione di rollio e beccheggio.

Anche per questo modello ci troviamo di fronte a dimensioni maggiorate: ora MG HS è lunga tra i 4,65 e i 4,67 metri (la PHEV è più lunga) e ha un passo di 2,67 metri. Il bagagliaio cresce ai 507 litri della versione benzina, mentre l'ibrida "alla spina" resta intorno ai 440 litri.

Il trattamento a livello di design e interni ricalca i miglioramenti della ZS. La strumentazione è da 12.2" di serie su tutte le versioni.

Prova su strada MG HS: benzina e plug-in

La HS con il motore turnbo benzina da 1.5 litri è un'auto onesta nelle sue prestazioni: lo spunto è buono al punto da non farci preoccupare in fase di sporpasso, ma chi viaggia spesso con l'auto "al completo" potrebbe sentire la mancanza di una coppia maggiore. In questo primo test su strada, il consumo rilevato è stato tra i 7,5 e i 9 litri ogni 100 chilometri, a seconda di quanto siete aggressivi con il pedale del gas.

Il salto generazionale si nota maggiormente nella dinamica di guida: da conducente o da passeggero, in entrambi i casi la sicurezza percepita a bordo è migliore e figlia di una taratura più europea, in parte anche con un leggero irrigidimento del comparto sospensivo, e di un cura maggiore di tutto il progetto. Lodevole il cambio automatico, sul benzina ha fatto passi da gigante rispetto a prima.

Il test dell'ibrida plug-in conferma che ci si trova su tutto un altro mondo in termini di prestazioni del powertrain: la batteria è da 21,4 kWh, il motore elettrico da 135 kW è pensato per gestire anche in autonomia l'auto, e si sente lo scatto tipico della coppia elettrica istantanea. Il risultato è un motore brillante e una guida piacevole, al netto di un telaio che non si può definire sportivo ma va preso per quello che è, un SUV da famiglia.

Prezzi MG HS e MG ZS

MG HS è disponibile da 27.490€ nella versione turbo benzina (allestimento Comfort e cambio manuale) e da 37.490€ nella versione PHEV COMFORT. Per entrambe le versioni, la Luxury costa 2.000€ in più, mentre per la termica il cambio automatico costa 2.000€ in più.

MG ZS Hybrid+, la Full Hybrid, è disponibile in tre allestimenti (Standard, Comfort e Luxury):

Tutti i modelli godono della garanzia, estesa anche alle batterie nel caso delle versioni ibride.