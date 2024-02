MG al Salone di Ginevra 2024: MG3 Hybrid+ e non solo

MG è uno dei volti più elettrizzanti del Salone di Ginevra 2024. La grande novità è rappresentata dalla MG3, veicolo di segmento B, che ha debuttato sotto i riflettori della kermesse elvetica. L'auto sfoggia una tecnologia Hybrid+ e promette di imporsi in tanti mercati europei, dove esordirà nel corso dell'anno, dopo essere transitata in passato nel Regno Unito. Prezzi abbordabili, probabilmente intorno ai 20.000 euro, cosa che non dispiacerà a molti.

Un'auto moderna

Lunga 4,1 metri l'auto offre spazio a volontà, mentre il bagagliaio si assesta sui 293 litri. L'abitacolo è moderno e si capisce dalla presenza dello schermo da 7 pollici per la strumentazione digitale e per il sistema infotainment che, invece, si appoggia a un display touch da 10,25 pollici. Non mancano Apple CarPlay ed Android Auto, ormai basilari per questo settore. Sono di serie l'aria condizionata, il sistema audio a sei altoparlanti, quattro porte USB, sensori di parcheggio posteriori e telecamera per il parcheggio.

La motorizzazione ibrida

Il sistema Hybrid+ è composto da un motore benzina quattro cilindri di 1,5 litri a ciclo Atkinson da 75 kW (102 CV) e 128 Nm abbinato a un'unità elettrica da 100 kW (136 CV) e 250 Nm. In totale, la potenza di sistema arriva fino a 143 kW (194 CV). In termini di prestazioni, la velocità massima raggiunge i 170 km/h, mentre per accelerare da 0 a 100 km/h bastano 8 secondi. Per questo powertrain, MG dichiara una buona efficienza: 4,4 l/100 km (WLTP) con emissioni pari a 100 g/km di CO2 (WLTP).

L'unità elettrica tramite la presenza generatore separato garantisce diverse modalità di funzionamento. Oltre alla possibilità dell'elettrica pura (EV) in cui è possibile muoversi fino a che c'è sufficiente energia nella batteria da 1,83 kWh, il veicolo offre le modalità Ibrido in serie e Ibrido in parallelo. Nel primo frangente, il motore endotermico attraverso il generatore alimenta di energia l'unità elettrica. Nel secondo, sia il motore a benzina e sia quello elettrico lavorano insieme per fornire trazione.

MG Cyberster presente a Ginevra

A Ginevra, MG espone dei nuovi dettagli dell’attesissima roadster Cyberster, confermando per la prima volta i dati di potenza e prestazioni della straordinaria EV e le sorprendenti opzioni di colore. La Cyberster, con il suo doppio motore elettrico e la configurazione a trazione integrale, si conferma come l'auto di serie più veloce e potente che abbia mai indossato il fregio MG.

Nella configurazione a doppio motore l'auto offrirà un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 3,2 secondi, una potenza di 544 CV (400 kW) e una coppia massima di 725 NM. La Cyberster a motore singolo posteriore erogherà una potenza di 340 CV (250 kW) con una coppia massima disponibile confermata di 475 NM. Lo sprint da 0 a 100 km/h sarà di soli 5,2 secondi.

Il colore di lancio Dynamic Red sarà affiancato dal New English White e da due vernici metallizzate, Camden Grey e Cosmic Silver. Un suggestivo Inca Yellow sarà offerto come opzione premium. Rosso e nero i colori disponibili per la capote in tela di Cyberster.

Una nuova berlina

Al Salone di Ginevra c'è anche il debutto della berlina L6, il primo modello del brand IM, acronimo di Intelligent Mobility, il marchio new premium di BEV intelligenti, attraverso cui SAIC - casa madre di MG - esplorerà nuove tecnologie per offrire un'esperienza di guida straordinaria. Con arrivo preventivato in Europa nel 2025, i modelli IM incarneranno il chiaro impegno nell'uso di tecnologie avanzate per l'assistenza e il controllo alla guida, di servizi intelligenti e connessi per i clienti e di propulsori EV all'avanguardia. La L6 è una vettura totalemente elettrica che coniuga prestazioni elevate, con un'accelerazione da 0 a 100 km/h in meno di 3 secondi, offrendo un'autonomia fino a 800 km a seconda delle specifiche tecniche