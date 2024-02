BYD protagonista al Salone di Ginevra con la sua gamma

BYD è una realtà che sta trovando il suo sentiero florido anche in Europa, dove è pronta ad assicurare una presenza ancora più forte e arrembante con la sua gamma di veicoli elettrici. In occasione del Salone di Ginevra, la più importante rassegna dedicata all'automobile, il costruttore cinese mette in mostra la propria argenteria pregiata, con lo scopo di ammaliare il grande pubblico del Vecchio Continente.

Fari puntati su Denza

Fondata nel 2010, Denza, la joint venture tra BYD e Mercedes-Benz, è emersa come un brand premium realizzare prodotti automobilistici di alto livello. Il marchio Denza ha fatto il suo debutto europeo all'IAA Mobility di Monaco nel 2023, quando è stato presentato il monovolume D9, dall'impatto visivo sorprendente. Oggi, presenta un'altra innovazione al Salone Internazionale dell'Automobile di Ginevra: l'accattivante DENZA N7, un SUV elegante e sportivo, che arriva in Europa con profondità di stile e una tecnologia avanzata. Al fianco della N7 c'è anche la D9, una spaziosa monovolume a sette posti, entrambe da scoprire presso lo stand del gruppo BYD.

BYD Seal e Tang

A Ginevra spazio anche al BYD SEAL U DM-i, un elegante SUV ibrido plug-in di segmento D, che è il primo veicolo del marchio in Europa a utilizzare l'avanzatissima tecnologia Super DM, che favorisce la guida elettrica con consumi ed efficienza energetica bassissimi. Il BYD SEAL U DM-i garantisce una soluzione efficiente, pratica e accessibile sia per le esigenze di mobilità quotidiana che per i lunghi viaggi senza la necessità di fermarsi a ricaricare le batterie durante il tragitto.

L'altra novità è il Tang completamente rivisto. Si parla di un modello di successo a 7 posti, a trazione integrale (AWD) ed elettrico al 100%. L'intelligente E-SUV pensato per la famiglia offre praticità e comfort per viaggi ecologici con una ricarica rapida, un'autonomia estesa fino a 530 chilometri (WLTP combinato) e prestazioni di tutto rispetto. Il nuovo TANG offre ai consumatori europei performance notevoli, uno spazio interno eccezionale e un'ampia gamma di funzioni di sicurezza quando sarà in vendita nel secondo trimestre del 2024.

La novità Yangwang

Yangwang, un sub-brand di lusso di BYD, si presenta per la prima volta a Ginevra e mostra un'innovazione importante nella tecnologia dei veicoli elettrici e un'esperienza di guida di altissimo livello. Questo marchio all'avanguardia incarna l'apice delle tecniche futuristiche ed è all'avanguardia per la sicurezza e le alte prestazioni, offrendo al contempo il massimo del lusso e della maestria. Il brand è posizionato in base al prezzo per attirare gli automobilisti più abbienti e con un patrimonio netto elevato.

Per farsi conoscere BYD utilizza lo Yangwang U8, un nuovo SUV capace di muoversi in condizioni di fuoristrada estremo, grazie al suo pacchetto tecnologico elevatissimo. I modelli Yangwang incorporano due tecnologie fondamentali e rivoluzionarie: la piattaforma e⁴ e il sistema di controllo intelligente della carrozzeria DiSus, che producono potenza e prestazioni esaltanti, con una stabilità eccezionale.

Il logo YANGWANG si ispira all'iscrizione cinese dell'osso dell'oracolo "电" (che significa elettricità). Uno dei geroglifici più antichi e riconoscibili al mondo, "电" è stato testimone dell'evoluzione della diffusione dell'elettricità, simbolo del costante progresso della civiltà umana. Ispirandosi all'iscrizione dell'osso-oracolo, YANGWANG spera di continuare a sondare l'ignoto con curiosità e coraggio, per far progredire il futuro della tecnologia automobilistica.