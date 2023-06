Microlino, la prova su strada della microcar 100 elettrica made in Italy

Sedici anni è l'età di partenza per sentirsi cool. Sedici anni è il taglio del nastro per chi vuol guidare qualcosa di ecosostenibile ma anche divertente. Sedici anni è il via per iniziare a distinguersi. E a guidare una Microlino. L'abbiamo provata nei dintorni di piazza Cannone, a Milano, e non passava inosservata. Gli occhi erano tutti puntati su questo oggetto non identificato di poco più di due metri e mezzo. Una microcar 100% elettrica made in Italy. E già questa è una notizia. Perché l'intero processo produttivo è realizzato all’interno del nuovo stabilimento de La Loggia (Torino): dallo stampaggio delle lamiere alla lastratura della scocca, interamente robotizzata e realizzata dal partner Cecomp, alla verniciatura e all’assemblaggio finale, con componenti europei al 90% e più del 65% in Italia.

Un unico sportello frontale, ideata per due passeggeri, Microlino ha anche un generoso bagagliaio di ben 230 litri. Ha tre opzioni di batteria che garantiscono una autonomia da 91km a 230km. Velocità massima di 90 km/h e un peso di 435 kg che aggiungendo la batteria non arriva a 500kg. Un peso piuma che permette di assorbire il 60% di energia in meno rispetto a una normale auto elettrica. E la ricarica? Innazitutto può essere attaccata a una normale presa elettrica per 4 ore e poi non necessita di specifiche apparecchiature di ricarica. Il tettuccio apribile permette di sopperire alla mancanza dell'aria condizionata (che però entro un anno dovrebbe entrare a far parte delle dotazioni di serie).

Dal punto di vista della sicurezza, è il primo prodotto della sua categoria ad avere un telaio unibody in acciaio e alluminio, proprio come una classica automobile. Questo aspetto la rende più sicura rispetto ai veicoli della stessa categoria che invece sono dotati di telaio tubolare e pannelli in plastica. Inoltre, l’elevata rigidità torsionale, paragonabile a quella delle autovetture, unita alla leggerezza delle parti in alluminio, consente un’esperienza di guida precisa e dinamica.

Per la Microlino, distribuita esclusivamente da Koelliker nelle due versioni Dolce e Competizione, è partita l’esclusiva campagna di prenotazione online: per i primi 50 la Microlino sarà anche personalizzabile con una targhetta numerata che potrà essere incisa con il proprio nome.