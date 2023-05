Le migliori auto elettriche per rapporto prezzo/autonomia

In un listino auto Italia che conta ormai decine di modelli 100% elettrici, con oltre cento varianti tra potenza e capacità del pacco batterie, la scelta dell’auto elettrica diventa una questione sempre più complessa. Nelle auto alimentate a batteria, infatti, il prezzo “base” è sempre piuttosto elevato in rapporto a veicoli termici equiparabili e, pertanto, il solo prezzo di acquisto non è più sufficiente per valutare oggettivamente la scelta della versione più conveniente. Ecco perché, tra i criteri che è bene introdurre in fase di valutazione vi è il rapporto tra il prezzo di listino e l’autonomia, fattore spesso determinante nella scelta di uno o dell’altro modello, a maggior ragione se si tratta di auto a batteria. In questo articolo abbiamo raccolto le migliori auto elettriche acquistabili in Italia nel 2023 considerando il rapporto tra prezzo e autonomia (escludendo incentivi e promozioni). Tra questi, anche alcuni modelli “premium” dalle ottime prestazioni generali.

MG4 Electric Comfort 64 kWh

Per molti, è lei la vera concorrente diretta di Volkswagen ID.3. La MG4 Electric ricorda l’elettrica di Wolfsburg non solo per lo stile, a metà strada tra quello di una berlina e quello di una monovolume compatta, ma anche per le dimensioni (4,28 m di lunghezza con un bagagliaio di 363 litri) e per lo schema tecnico (trazione/motore posteriore e piattaforma sviluppata appositamente per un powertrain elettrico). Un’ottima dotazione tecnologica in termini di connettività e sicurezza si abbina ad un approccio del tutto simile a quello adottato da Volkswagen: Simile è anche l’approccio: due “tagli” per i pacchi batterie, associati a diverse potenze e diverse prestazioni per quanto riguarda la ricarica in corrente alternata e continua. La MG4 Electric nella versione intermedia Comfort, quella con il pacco batterie da 64 kWh e 450 km di autonomia WLTP (150 kW/204 CV di potenza), grazie al prezzo di listino pari a 34.790 euro conquista il podio di migliore auto elettrica per rapporto prezzo/autonomia (77,31 euro/km). Un’ottima sesta posizione in classifica è occupata dalla versione d’accesso di MG4 Electric, la Standard, che a 30.790 euro offre 350 km di autonomia grazie a un pacco batterie da 51 kWh che porta con sé prestazioni inferiori (125 kW/170 CV di potenza) e un rapporto prezzo/autonomia di 87,97 euro.

Tesla Model 3

Le Tesla sono da sempre un punto di riferimento tra le auto elettriche, grazie a una gamma di modelli tra i più efficienti e con la maggiore autonomia tanto in assoluto quanto in rapporto al prezzo di listino. La berlina media Model 3 non fa eccezione. In questo caso, la più “virtuosa” non è la versione d’accesso bensì quella intermedia, denominata Long Range proposta a 48.990 euro (grazie al recente taglio ai listini che ha interessato i modelli top di gamma del marchio) con un’autonomia WLTP di ben 602 km (81,38 euro/km) e uno 0-100 coperto in soli 4,4 secondi. Questa versione occupa la seconda posizione assoluta in classifica, ma basta scendere al quarto gradino per trovare un’altra Model 3 particolarmente conveniente in rapporto all’autonomia, stavolta nell’allestimento d’ingresso denominato semplicemente Tesla Model 3: per lei è prevista un’autonomia di 491 km nel ciclo WLTP a fronte di un prezzo di 41.490 euro (84,50 euro/km). Niente male per un’auto lunga 4,69 m, con 565 litri di bagagliaio e un’accelerazione 0-100 km/h coperta in 6,1 secondi. Tra i punti di forza di tutte le Model 3 figurano l’elevata velocità di ricarica in corrente continua (oltre 250 kW) e l’elevato contenuto tecnologico di bordo, con uno dei sistemi di infotainment più evoluti sul mercato.

Cupra Born e-Boost 77 kWh

Come la MG 4, anche Cupra Born, primo veicolo 100% elettrico del brand sportivo e premium nato da una costola di Seat, propone un mix formale tra le hatchback e le monovolume. Nel caso della Born, il tutto è sbilanciato verso uno sfacciato dinamismo, che si può apprezzare tanto nel look quanto nelle prestazioni. Linee sportiveggianti e interni curati si abbinano ad uno schema a trazione posteriore dove il motore è posizionato sotto il bagagliaio. Cupra Born è lunga 4,32 metri e ha un bagagliaio di 365 litri. Tre le versioni disponibili, ma soltanto la top di gamma e-Boost da 77 kWh e 170 kW/231 CV di potenza si distingue per l’ottimo rapporto tra prezzo e autonomia: grazie ai 552 km di autonomia WLTP, proposti ad un prezzo di 46.350 euro, Cupra Born occupa il terzo posto in classifica.

Renault ZOE E-TECH Electric

A oltre 10 anni dal debutto sul mercato la segmento B elettrica di Renault, costantemente aggiornata durante la sua carriera, si è sempre caratterizzata per l’ottimo equilibrio tra prestazioni, autonomia e flessibilità di ricarica. Quest’ultima è sicuramente una delle sue peculiarità, grazie al caricatore in corrente alternata da 22 kW capace di sfruttare al massimo la potenza delle colonnine pubbliche AC più diffuse sul territorio italiano, riducendo di conseguenza i tempi di ricarica anche in assenza di stazioni di ricarica rapida. Nella versione attualmente a listino, quella con batteria da 52 kWh, Renault Zoe dichiara un’autonomia di 395 km nel ciclo WLTP a un prezzo di 33.500 euro. Dati che le valgono un quinto posto in classifica (84,17 euro/km). Renault Zoe ha una lunghezza di 4,08 m e un bagagliaio di 338 litri.

Hyundai Kona Electric 64 kWh

Con il suo debutto, nel 2019, Hyundai Kona Electric ha di fatto inaugurato l’era delle auto elettriche “accessibili” in grado di garantire autonomie soddisfacenti anche per i lunghi viaggi. Con il restyling 2021, in commercio ancora per qualche mese in attesa della nuova futuristica generazione (già presentata nelle scorse settimane) Hyundai Kona resta il SUV compatto elettrico (lungo 4,21 m e con 322 litri di bagagliaio) con più autonomia, specialmente nella versione con batteria da 64 kWh: 484 km secondo il ciclo WLTP. Valore che, unito a un prezzo di listino pari a 42.600 euro, rende Kona Electric la settima migliore auto elettrica per rapporto prezzo/autonomia (88,02 euro/km).

Jeep Avenger

Della prima Jeep completamente elettrica abbiamo parlato ampiamente sulle nostre pagine: un’auto strategica perché consente al marchio americano di Stellantis di rivolgersi a un target nuovo, più giovane e attento all’ambiente, ma sempre dinamico e pronto a solcare nuove strade (possibilmente non asfaltate). Caratteristiche che gli sono valse l’ambito riconoscimento di European Car of the Year 2023. Al momento disponibile solo a trazione anteriore ma con un sistema elettronico che ottimizza la trazione nei fondi a bassa aderenza, Jeep Avenger full electric è spinto dall’ultima generazione del powertrain elettrico destinato a tutti i modelli di piccole e medie dimensioni del gruppo Stellantis. L’autonomia dichiarata nel ciclo misto WLTP è di 400 km, offerta ad un prezzo di listino che parte da 35.400 euro, permette a Jeep Avenger (un SUV compatto lungo 4,08 e con 355 litri di bagagliaio) di occupare l’ottava posizione in classifica (rapporto prezzo/autonomia pari a 88,50 euro/km).

MG ZS EV Long

La terza MG tra le migliori 10 vetture elettriche per rapporto prezzo/autonomia è il SUV compatto MG ZS EV in versione Long, con batteria da 70 kWh che garantisce 440 km di autonomia. Il prezzo di questa versione parte da 38.990 euro, un valore che porta ad un rapporto prezzo/autonomia pari a 88,61 euro/km e alla nona posizione in classifica. MG ZS EV è lungo 4,32 m e offre un bagagliaio di tutto rispetto, pari a 448 litri. Buona anche la dotazione, che posiziona il veicolo su un segmento superiore in termini di assistenza alla guida e connettività.

Peugeot e-208

La decima posizione nella nostra classifica delle migliori auto elettrica per rapporto prezzo/autonomia va ad un modello aggiornato di recente nel powertrain ma quasi pronto a ricevere un restyling estetico e tecnologico in vista dell’aggiornamento di metà carriera: la Peugeot e-208. Versione elettrica della best-seller del Leone, sulla cresta dell’onda dal 2019, la e-208 propone lo stesso powertrain elettrico di Jeep Avenger, composto da un motore da 115 kW/156 CV e da un pacco batterie da 54 kWh. L’autonomia è la stessa (400 km nel ciclo misto WLTP) con un prezzo allineato (35.580 euro). Il rapporto prezzo/autonomia si attesta sugli 88,99 euro/km.