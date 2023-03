Le auto ibride sono divenute in breve tempo una realtà solida, cementificando la loro presenza nel parterre delle auto circolanti. Questa tipologia di vetture ha fatto breccia anche tra gli italiani, a tal punto che nel 2022 la quota di mercato delle ibride nel Bel Paese è arrivata al 34,8%, rosicchiando posizioni alle motorizzate a benzina e soprattutto gasolio. Le previsioni riguardanti il 2023 sono ancora più ottimistiche, dunque è legittimo fare un focus sulle opportunità che le pieghe del mercato offrono agli automobilisti. Dunque, vediamo quali sono le migliori auto ibride sotto i 20.000 euro.

Ibride offerte sotto i 20.000 euro

Trovare auto sotto la franchigia dei 20.000 euro comincia a essere un'operazione sempre più complessa, ma fortunatamente qualche buona proposta si riesce a reperire. Ovviamente si parla, per lo più, di citycar o piccole automobili ideali per viaggiare in città, sgusciando con agilità nel traffico. Questa categoria, tra l'altro, beneficia degli ecobonus messi a disposizione dallo Stato, che favorisce una loro operazione di acquisto. Di seguito vediamo le migliori proposte: