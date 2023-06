Le migliori offerte del mercato auto di giugno 2023: 13 modelli da acquistare questo mese

Scegliere un'auto è un processo che va affrontanto con attenzione, procedendo a piccoli passi, in cui ogni aspetto deve essere affrontato con dovizia di particolari. Ogni mensilità le case automobilistiche presentano delle offerte intriganti per alcuni dei loro modelli in gamma. Senza guardare bene ciò che offre il mercato, si potrebbe perdere un'occasione ideale per mettere le mani sulla macchina dei propri desideri. Vediamo, dunque, in questa guida quelle che sono le offerte auto più interessanti di giugno 2023.

Le auto con sconto più alto

Verifichiamo le offerte più scontate del panorama italiano delle quattro ruote, saltando da un brand all'altro, sfiorando ogni tipologia di segmento. Il nostro target è quello di mettere in mostra le vetture che fanno registrare lo sconto più solido in questo determinato periodo dell'anno corrente.

Peugeot 208 : a 16.120 euro aderendo al finanziamento i-Move Advantage. Prezzo di listino di 20.070 euro. Sconto del 20%;

: a 16.120 euro aderendo al finanziamento i-Move Advantage. Prezzo di listino di 20.070 euro. Sconto del 20%; Toyota Aygo X : Active MT da 128 eur al mese per 47 mesi. Solo in caso di adesione al finanziamento Toyota Easy. TAN (fisso) 8,49%. TAEG 10,79%.. Prezzo scontato a 14.450 euro, prezzo di listino di 17.950 euro. Sconto del 19%;

: Active MT da 128 eur al mese per 47 mesi. Solo in caso di adesione al finanziamento Toyota Easy. TAN (fisso) 8,49%. TAEG 10,79%.. Prezzo scontato a 14.450 euro, prezzo di listino di 17.950 euro. Sconto del 19%; Toyota C-HR : in promozione a 27.750 euro con finanziamento Toyota Easy. TAN (fisso) 7,99%. TAEG 9,45%. Prezzo di listino di 33.500 euro. Sconto del 17%;

: in promozione a 27.750 euro con finanziamento Toyota Easy. TAN (fisso) 7,99%. TAEG 9,45%. Prezzo di listino di 33.500 euro. Sconto del 17%; Nissan Leaf : Acenta da 169 euro al mese con vantaggi fino a 5.900 euro. Tan 5,25%, taeg 5,73%. Prezzo scontato a 28.250 euro, prezzo di listino di 34.150 euro. Sconto del 17%;

: Acenta da 169 euro al mese con vantaggi fino a 5.900 euro. Tan 5,25%, taeg 5,73%. Prezzo scontato a 28.250 euro, prezzo di listino di 34.150 euro. Sconto del 17%; Volkswagen ID.3 : Pro Performance 58 kWh 204 CV a 35.363 euro, con rate da 199 euro al mese. Costo di listino 41.900 euro. Sconto del 16%;

: Pro Performance 58 kWh 204 CV a 35.363 euro, con rate da 199 euro al mese. Costo di listino 41.900 euro. Sconto del 16%; Renault Zoe : Equilibre R110 da 190 euro al mese solo aderendo al finanziamento e in caso di rottamazione. Prezzo scontato di 28.500 euro, prezzo di listino di 33.500 euro. Sconto del 15%;

: Equilibre R110 da 190 euro al mese solo aderendo al finanziamento e in caso di rottamazione. Prezzo scontato di 28.500 euro, prezzo di listino di 33.500 euro. Sconto del 15%; Toyota Yaris: Hybrid con finanziamento Toyota Easy a partire da 20.600 euro. TAN (fisso) 8,49%. TAEG 10,27%. Prezzo di listino di 24.100 euro. Sconto del 15%;

Ulteriori offerte auto

Dopo aver evidenziato le auto più scontate del mese di giugno, passiamo in rassegna le auto che godono di una scontistica particolarmente interessante.