A Milano apre il primo Polestar Space d’Italia, come è fatto e cosa offre

Polestar, il marchio premium di vetture 100% elettriche nato da una costola di Volvo, ha inaugurato il suo primo “Space” italiano nella città di Milano. Il Polestar Space rappresenta un inedito e rivoluzionario concetto di vendita di auto, dove l’attenzione per il cliente e la possibilità di provare le performance e il feeling di guida offerti dalle vetture del marchio svedese si mescolano in un perfetto mix.

Polestar Space di Milano, dove si trova e cosa offre

Il Polestar Space di Milano si trova in Via Fantoli 28/14 e si estende su una superficie di ben 300 metri quadrati. Collocato in una posizione comodamente accessibile e in prossimità della tangenziale, in questo centro si viene accolti dal personale Polestar Specialist che con attenzione e professionalità propone alla clientela un’esperienza di test drive a 360°, sia nel traffico cittadino che in un percorso più veloce sulla tangenziale.

Quanti sono e come sono fatti

Entro fine anno aprirà a Roma il secondo Polestar Space italiano. La rete di Polestar diventa quindi sempre più ricca, anche se può contare già su oltre 150 Polestar Spaces a livello globale. Come accennato in precedenza, questi punti vendita al dettaglio si discostano totalmente dal concetto tradizionale di concessionaria perché puntano a diventare luoghi centrati sul veicolo e sulla mobilità elettrica. Esteticamente si caratterizzano per il loro design minimal e offrono al contempo un'interattività digitale ottimizzata, dove i Polestar specialist (personale senza provvigione e obiettivi di vendita) fornisce una consulenza specializzata sui veicoli e sul tema della mobilità elettrica. I clienti hanno la possibilità di gestire personalmente l'intero processo di acquisto della vettura, dalla consulenza iniziale al test drive e, se lo desiderano, fino alla consegna del modello Polestar scelto. Come se non bastasse, ogni Polestar Space entrerà a far parte di una rete e di una comunità e organizzerà conferenze ed esposizioni che spazieranno dal design e dall'architettura fino ad arrivare alla tecnologia, senza dimenticare ovviamente l'automobile.

Alexander Lutz, Amministratore delegato di Polestar Italia, ha dichiarato:

Non c’è miglior modo di apprezzare le performance e il feeling di guida di una Polestar se non quello di guidarla. Con l’apertura dei nostri Space, consentiamo a chi è interessato di vivere questa esperienza unica nella propria città mettendo in contatto le due cose che più contano: la persona e il prodotto sempre supportato dal nostro Customer Engagement Center online.

Polestar 3 e Polestar 2

Al Polestar Space sarà possibile ammirare dal vivo la nuova Polestar 3, forte di un’autonomia di marcia di ben 610 km (ciclo WLTP). Questa vettura è stata sviluppata per offrire un comfort di marcia e un’esperienza di guida superlativa, merito anche della sua capacità di ridurre il rumore di fondo.

Tra le protagoniste del Polestar Space non poteva mancare anche la rinnovata Polestar 2, già disponibile sul mercato italiano. La versione Standard range Single motor ora può offrire fino a 518 km (WLTP), ovvero 40 km in più rispetto al passato, mentre la variante Long range Single motor può toccare quota 655 km (WLTP), pari ad un aumento di autonomia di 80 km.