Da Milano a Livigno a bordo di un Eqe: la prova su strada

L’inaugurazione del nuovo Luxury Hub a Livigno, all'interno del Mottolino Fun Mountain, è stata l'occasione per testare le qualità dell'EQE AMG SUV, il veicolo elettrico più versatile della gamma EQ di Mercedes. Da Milano a Livigno a bordo di un SUV dalle linee proporzionate, morbide e armoniche, realizzato sulla piattaforma Mercedes-EQ, la stessa utilizzata come base per i modelli EQS e EQE berlina. A bordo, la prima cosa che si nota è la luce e lo spazio disponibile per tutti i passeggeri. Al posto di guida, molto in alto rispetto al piano stradale e al pavimento dell'auto, ci sentiamo come il comandante Kirk in plancia sulla sua Enterprise.

Tutte le informazioni per il driver passano per schermi ad altissima risoluzione: l’MBUX Hyperscreen con funzioni e visualizzazioni specifiche AMG occupa interamente la fascia tra i due montanti anteriori e si compone di tre monitor che, essendo disposti sotto un unico vetro di copertura, sono percepiti come uno schermo unico. Un grande display anche per il passeggero anteriore. In Europa e in Cina è consentito accedere ai contenuti dinamici del display anche durante la marcia. Perciò è possibile guardare film, leggere messaggi di testo o presentazioni e navigare in Internet senza limitazioni. Il merito è di una funzione che "sfuma" il contenuto impedendo al conducente di distrarsi. Anche senza contenuto dinamico, il display per il passeggero anteriore resta una vera attrazione, presentandosi con un nuovo screen saver specifico di AMG.

Usciamo dalla città in perfetto silenzio... La strada da percorrere la possiamo seguire sul grande schermo centrale o sull'head display. Le indicazioni sono chiare, facili da comprendere anche grazie alla realtà aumentata. La batteria è a circa la metà della sua capacità e segnala circa 300 km di autonomia. Nelle strade ad alta percorrenza, l'impostazione dell'assetto contiene il rollio e il lavoro delle sospensioni rende quasi impercettibili le asperità dell'asfalto. Lo sterzo a comandi touch, votato al comfort, si rivela all'altezza del compito. Con il traffico delle tangenziali ormai alle spalle riusciamo ad affondare sull'acceleratore.

I due potenti motori elettrici da 350 kW (476 CV), una coppia di 858 Nm e la trazione integrale completamente variabile rappresentano la base del piacere di guida dinamico tipicamente AMG. I nostalgici del motore termico avranno modo di apprezzare la Sound Experience AMG Sound "Performance", capace di generare sonorità coinvolgenti a 360°. Oltre ai suoni di guida, il sistema è in grado di riprodurre gran parte di suoni abbinati agli eventi come il bloccaggio delle porte o l'avviamento e l'arresto del motore. Il programma simula persino il rumore degli indicatori di direzione. Dopo un'ora e mezza e 115 chilometri di percorrenza facciamo tappa in un agriturismo dotato anche di colonnine di ricarica. I consumi si sono dimostrati coerenti rispetto a quelli indicati dal computer di bordo. Ne approfittiamo per inserire anche la preclimatizzazione.

Nella seconda parte del viaggio, nella monotonia della valle, inseriamo il cruise control adattivo che è in grado, oltre ad adattarsi al traffico, di analizzare la strada e regolare la velocità, anche gestendo il freno, a seconda delle curve che stiamo per affrontare. Quando inizia la salita, l'EQE aggredisce i tornanti con estrema naturalezza. Ancora non ben consapevoli che abbiamo l'asse posteriore sterzante (10°) ci troviamo a dover ridurre l'angolo di sterzo perché, nonostante i 3 metri di passo, curva molto di più.

Arriviamo a Livigno, questa volta abbiamo consumato un po' più di quanto prevedesse il computer di viaggio alla partenza, ma considerando le condizioni climatiche avverse, ci siamo trovati in mezzo a una nevicata, e i molti chilometri in salita un 7% di tolleranza è più che accettabile. La batteria ad alte prestazioni con una capacità di 90,6 kWh si è dimostrata all'altezza: abbiamo percorso 440 chilometri con un pieno di elettroni, in linea con quanto comunicato dalla Casa. Per la Mercedes-AMG EQE 43 4MATIC SUV i prezzi partono da 123.916 euro.