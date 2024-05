MotoGp, quattro MAN per il team ufficiale Ducati

A quattro MAN TGX 18.520 è stato affidato il compito di portare ai circuiti di gara tappe europee del Mondiale MotoGP: moto, officina e hospitality del Ducati Lenovo Team. L’accordo di partnership, della durata di un anno, e la consegna delle motrici sono stati fatti nella factory di Borgo Panigale. I veicoli sono stati consegnati al team di MotoGp alla presenza del CEO di Ducati, Claudio Domenicali, e di Marc Martinez, Managing Director di MAN Truck & Bus Italia. "Una importante collaborazione tra due forti brand, Ducati e MAN, del gruppo Volkswagen. Entrambi sono sinonimo di emozioni e grandi prestazioni. Questa partnership con il mondo della MotoGP aumenta il carico emotivo del nostro marchio sui mercati, non solo europei ma di tutto il mondo," sono le parole del messaggio fatto recapitare da Alexander Vlaskamp, CEO di MAN Truck & Bus, che ha voluto essere idealmente presente all’evento. "I quattro nuovi trattori MAN TGX 18.520 – ha dichiarato Domenicali – costituiscono il top di gamma nell’offerta MAN in termini di dotazioni tecnologiche, comfort, performance e ottimizzazione dei consumi, tutte caratteristiche fondamentali per svolgere al meglio l’importante compito di portare il Ducati Lenovo Team nei circuiti europei del Campionato MotoGP."

Nell’ambito di questa partnership, MAN e Ducati hanno inoltre concordato un’ampia collaborazione che comprende una serie di attività di comunicazione legate alla MotoGP. "Sono particolarmente orgoglioso di questa consegna che celebra un brand italiano famoso in tutto il mondo e rafforza ulteriormente l’immagine di MAN sul mercato italiano – ha dichiarato Martinez – È un ulteriore tassello nel percorso di crescita che abbiamo intrapreso negli ultimi due anni e consolida la strategia di collaborazione all’interno del gruppo Volkswagen in cui credo particolarmente." I quattro trattori MAN TGX 18.520 consegnati, che "indossano" la livrea classica "rosso Ducati", costituiscono il top dell’offerta del costruttore tedesco: cabina GX, la più grande della categoria, motore diesel a sei cilindri in linea Euro 6e da 12,8 litri e 520 CV di potenza con coppia massima di 2.650 Nm, cambio automatizzato MAN TipMatic a 12 rapporti con retarder. Tra i numerosi equipaggiamenti con cui sono equipaggiati spicca il MAN OptiView, il sistema di telecamere che sostituisce gli specchietti retrovisori e garantisce una migliore visione del perimetro del veicolo a vantaggio della sicurezza di chi guida, del suo prezioso carico, ma anche degli altri utenti della strada, in primis motociclisti, ciclisti e pedoni. Sicurezza e comfort per l’autista sono garantiti dalla predisposizione di sedili in pelle con sospensione pneumatica, sostegno lombare e adattamento delle spalle, volante multifunzione, cruscotto digitale da 12,3", MAN EasyControl e schermo da 12,3" del sistema di navigazione integrato, MAN Soundsystem e MAN RIO Box per l’attivazione di tutti i servizi digitali, dalla localizzazione del veicolo allo stile di guida dell’autista, dalla manutenzione predittiva fino agli aggiornamenti del software over the air. Il primo viaggio dei nuovi trattori prevede la consegna dei semirimorchi sul tracciato del Mugello il prossimo fine settimana.

Al termine della partnership, i quattro MAN TGX che accompagneranno il Ducati Lenovo Team nei principali circuiti europei saranno rivenduti con un pacchetto esclusivo ad altrettanti clienti appassionati della squadra di Borgo Panigale.