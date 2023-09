MV Agusta Brutale 1000 RR Assen, un nuovo capitolo speciale

Per celebrare le 35 vittorie di MV Agusta sul mitico circuito di Assen, la cattedrale della velocità, la casa italiana sforna un nuovo capolavoro chiamato Brutale 1000 RR Assen. Sul tracciato olandese, MV è il terzo costruttore più vincente nell’albo d’oro, primo tra gli italiani. Anche se sono trascorsi - ormai - quasi 50 anni dall’ultimo acuto di MV Agusta nell'università del motomondiale, quando nel 1976 Giacomo Agostini passava primo sotto alla bandiera a scacchi nella classe 350, il mito di quel binomio pista-moto non si è spento.

Tiratura limitata

La Brutale 1000 RR Assen verrà prodotta a mano in Italia, in appena 300 esemplari numerati, per un’edizione limitata frutto di una collaborazione diretta con il circuito dei Paesi Bassi. La base tecnica della moto è la versione 2023 della Brutale 1000 RR, che porta in dote aggiornamenti tecnici in molteplici aspetti, a cominciare dal cambio elettronico, più veloce e morbido negli innesti tramite le modifiche hardware e software. Il motore è il quattro cilindri in linea ad elevate prestazioni di 998 cc, in grado di sviluppare 208 CV (153 kW) a 11.000 giri/min e 116,5 Nm a 11.000 giri/min. Il rapporto peso-potenza di 1.1 CV/kg è garantito grazie al peso a secco di 186 kg (197 kg in ordine di marcia).

Look speciale

La nuova MV in tiratura limitata possiede un look travolgente e unico, merito della combinazione dei colori Blu Nordico, Argento Ago e oro della livrea, capaci di creare uno stile elegante e sportivo. Pregevole anche la scelta dei materiali, a cominciare dai cerchi in fibra di carbonio Rotobox, che sfoggiano razze sottilissime. Fibra di carbonio anche per tante altre parti: le paratie che proteggono i collettori di scarico sui due lati della moto, tutti gli elementi stilistici e funzionali a corredo del gruppo ottico anteriore, come anche i pannelli nella zona del serbatoio. Alcune parti specifiche del telaio, come le piastre laterali in alluminio e il monobraccio, hanno una colorazione argento, a contrasto con la tinta scura del traliccio di tubi in acciaio. La sella invece è rivestita in Alcantara blu e anche il serbatoio possiede una doppia colorazione blu/argento e finitura lucida.

Il racing kit della MV Agusta Brutale 1000 RR Assen

Il racing kit si compone di terminali di scarico Arrow in titanio con centralina dedicata. Il cliente inoltre troverà in dotazione il tappo serbatoio CNC in alluminio, in colorazione dorata e nera, la cover per il sedile passeggero in fibra di carbonio e le leve freno e frizione CNC. Ad arricchire il kit della Brutale 1000 RR Assen vi sarà anche il telo coprimoto dedicato, ad assicurare la dovuta protezione a quest’opera di “Motorcycle Art”.