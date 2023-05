Nasce Redrive: il nuovo brand Koelliker che rivoluziona il mondo dell'usato

Il Gruppo Koelliker annuncia il lancio di "Redrive", market place che permetterà tanto ai concessionari quanto ai clienti privati di gestire in modo semplificato e a 360 gradi le fasi connesse alla compravendita di un usato.

Tramite la propria piattaforma, integrata con il Cmr e con applicazioni digitali che impiegano "analytics" di mercato e un algoritmo studiato per agevolare la valutazione dell'usato, Koelliker Redrive consentirà alla rete di concessionari affiliati di fruire di concreti vantaggi competitivi "in termini di redditività, velocità di rotazione del piazzale, aumento delle permute e capacità di attrazione di nuovi Clienti" . Vantaggi che potranno avere anche gli stessi privati intenzionati a utilizzare la piattaforma per vendere o acquistare un'auto usata.

"Digital Passport"

Tra le novità di Redrive anche "Digital Passport", un database che conterrà le principali informazioni e caratteristiche della vettura destinata alla compravendita, certificandola tramite "l'impiego di tecnologia Portable Blockchain" . Con questo strumento a disposizione sarà possibile ridurre i rischi per chi acquista un'auto usata e incrementarne al contempo il valore per chi invece vende.

Allo stato attuale delle cose, Redrive consente ai rivenditori di inserire all'interno del market place il loro usato e ai clienti privati di mettere in vendita la propria auto sul portale. Entro la fine dell'anno in corso verrà integrata nella piattaforma anche la possibilità per il cliente privato di acquistare direttamente dal sito una vettura usata.

"Il nuovo brand Koelliker" , spiega l'azienda in un comunicato ufficiale, "è stato realizzato in partnership con BCA - British Car Auction, azienda europea di eccellenza per lo sviluppo del business orientato alla vendita dell’usato, oltre ad essere la prima realtà in Europa a gestire il remarketing dell’usato a 360°".

Il commento