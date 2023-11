Nh-X 125, la piccola aggressiva di casa Sym

Verso i 15 anni scatta qualcosa in chi ha la passione delle due ruote: il sogno del 125. Soprattutto se si ha uno scooter, quella rappresenta la prima moto vera: ha una discreta ripresa, ha le marce e ti aiuta a fare colpo sia in compagnia (la moto è un fatto sociale) sia con le ragazze. In poche parole, il 125 è la prima moto che ti fa sentire un pilota.

Ecco, arrivati ai 15 anni tutti iniziano a studiarsi i modelli, le case, ad andare più spesso dai nonni sperando di raccattare qualche mancia in più, a fare paragoni tra le moto che sognano. Tutto e il contrario di tutto. La motard e la naked. Quella da cross e la stradale.

Io me li ricordo ancora quei momenti. Avevo uno scooter già vecchio quando l’avevo acquistato. Era brutto, ma allo stesso tempo bellissimo perché era il mio, acquistato con fatica e sistemato alla bell’e meglio. Era, per dirla alla Max Pezzali, “il mio Peugeot col gelo arrancava, tossiva un po’, partiva e si fermava”.

Arrivato ai 16 anni non sono riuscito a prendere il 125 che desideravo, anche perché i costi erano proibitivi. Ma ecco che, quasi per caso, mi trovo a rivivere quei momenti con la Sym Nh-X. Una naked 125 che diverte. L’approccio con questa moto, inizialmente, è stato complesso. Mi sono abituato a guidare una motard 600 che è tutta un’altra storia rispetto a un 125. E mi sono chiesto: “Ma è tutto qui quello che sognavo?”. Poi, mi sono rimesso nei panni di quando avevo 16 anni e ho iniziato a guidarla così. Con quello spirito e quelle aspettative, dimenticandomi delle moto più grosse e degli scarichi più roboanti. Ed è stato bellissimo.

La Nh-X è infatti una naked snella, dal cambio preciso e che dà il meglio di sé ai medi e alti regimi. Ha un motore a quattro tempi monocilindrico raffreddato ad aria con tecnologia a due valvole, che spreme dai 124 cc poco più di 10 CV a 8.500 giri. Per un 16enne va più che bene per divertirsi e sentirsi un pilota. Anche perché la moto è molto leggera, si piega bene e segue con precisione le traiettore che il pilota le affida.

Se sollecitata, la moto risponde bene e, in mezzo al traffico, è molto agile. Praticamente è come guidare uno scooter. Il consumo, come per tutti i prodotti di casa Sym, è quasi zero mentre l’impianto frenante, che si basa sulla presenza di un sistema combinato CBS che agisce sui dischi da 260 mm sull’anteriore e da 222 mm sul posteriore, è preciso e sicuro. La strumentazione digitale è ben leggibile, sia di giorno sia di notte, ed è presente un comodo ingresso Usb per ricaricare smartphone e navigatori. Un piccolo dettaglio, comodo e sicuro: il doppio cavalletto. La Nh-X ha infatti sia quello laterale sia quello centrale, quest’ultimo utile soprattutto d’estate quando il cemento si squaglia e spesso si trovano le moto a terra.

Il prezzo è di 2.999 euro. Pochissimo se confrontato con le sue rivali. Un punto di forza per chi desidera acquistare la sua prima moto e cerca un ottimo bilanciamento tra qualità meccanica, prestazioni e costo.

La Nh-X è una piccola aggressiva. L'ideale per chi vuole iniziare. O per chi, come me, desidera riprovare quel brivido dei 16 anni.