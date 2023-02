Nissan Ariya e-4ORCE, missione Pole to Pole

Nissan serra le fila per la sua prossima ambiziosa missione che porterà la Ariya e-4ORCE, prima vettura 100% elettrica, a percorrere 27.000 chilometri in una tratta che va dal Polo Nord al Polo Sud. Il SUV viene meticolosamente messo a punto da una squadra di tecnici della Casa giapponese, con il supporto di Arctic Trucks, società specializzata nell’allestimento di veicoli per spedizioni polari. La Nissan Ariya andrà a sfidare ghiacciai, valichi montuosi, dune nel deserto e temperature che spazieranno tra i -30⁰C e i 30⁰C. Un viaggio epico.

Batteria, motore e trazione originali

Il motore, la batteria e la trazione integrale e-4ORCE non sono stati toccati, sono in conformazione originale, avendo già la potenza e le caratteristiche idonee per cimentarsi in questo viaggio. La parte esterna, invece, è stata rinforzata, le sospensioni sono state sviluppate per la guida in fuori strada e i passaruota adattati per ospitare pneumatici BF Goodrich da 39’’. Qualche accorgimento, viste le difficoltà del tragitto, è stato necessario.

L'equipaggiamento dell'elettrica di Nissan

Per ricaricare la batteria nelle aspre e inospitali regioni polari, contraddistine da venti forti e molte ore di luce, il team adopererà un sistema ad energia rinnovabile, un prototipo trainabile che considera anche una turbina eolica e pannelli solari. Tra gli equipaggiamenti a disposizione del team ci sono anche un drone, con piattaforma di lancio sul tetto della vettura, e una macchina del caffè integrata. Il primo per registrare gli incantevoli paesaggi che regala la natura selvaggia, la seconda per affrontarli con qualcosa di molto utile, specie per il morale.

Le parole dei protagonisti

Chris Ramsey, capo della spedizione Pole to Pole, ha dichiarato: “Con le nostre avventure vogliamo dimostrare le grandi capacità dei veicoli elettrici. Prendiamo vetture di serie, apportiamo le modifiche strettamente necessarie e poi le mettiamo a dura prova. Con Nissan Ariya abbiamo fatto lo stesso. La versione speciale Pole to Pole non è molto diversa dalla versione di serie, ma avevamo bisogno di sospensioni più potenti e comodi pneumatici da 39 pollici”.

Julie Ramsey, co-pilota della spedizione Pole to Pole, ha così commentato: “Ci stiamo preparando a questa avventura da quattro anni. Durante il viaggio andremo alla ricerca di iniziative locali per il contrasto al cambiamento climatico e le condivideremo con tutti. Stiamo per realizzare un’impresa senza precedenti e ne siamo entusiasti".