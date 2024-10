Nissan More: la garanzia che rinnova la tua tranquillità e protegge il tuo veicolo nel tempo

Ascolta ora 00:00 00:00

Quanto è importante avere una garanzia che segua il cliente nel tempo? Nissan More è il nuovo programma di garanzia gratuito pensato per offrire tranquillità ai proprietari di vetture Nissan che hanno superato il periodo di garanzia convenzionale di 3 anni o 100mila km. Attivarlo è semplice: basta effettuare un tagliando di manutenzione presso uno dei centri autorizzati Nissan, e la garanzia si rinnova automaticamente ad ogni intervento. Nissan More può essere rinnovato fino al decimo anno di vita della vettura o fino a un massimo di 200mila km di percorrenza.

La polizza assicurativa

Nissan More offre una polizza assicurativa della durata di un anno (o fino al raggiungimento del chilometraggio indicato nel piano di manutenzione) per i componenti più significativi e costosi del veicolo. Questa copertura comprende diversi elementi fondamentali per il funzionamento del mezzo, come il motore, che include tutte le parti interne lubrificate, la catena di distribuzione, la testata, il blocco motore e il coperchio dei bilancieri. La polizza estende la protezione anche al turbocompressore e al compressore, oltre al cambio, sia manuale che automatico, coprendo tutte le parti interne lubrificate e la scatola del cambio, insieme al convertitore di coppia per il cambio automatico. La copertura si applica anche agli alberi di trasmissione e ai semiassi per veicoli a 2 e 4 ruote motrici, oltre a comprendere la trasmissione e il differenziale, inclusi il cambio/riduttore, il differenziale, il ripartitore di coppia e il sistema di accoppiamento elettroidraulico, tutti con componenti lubrificati internamente. Infine, sono inclusi anche il motore elettrico di trazione, l'inverter e il modulo di distribuzione dell'energia per i veicoli elettrici (PDM).

Il cliente al centro

Nissan More potenzia la Promessa Nissan, un programma di assistenza progettato per mettere il cliente al primo posto. Offre assistenza stradale gratuita 24 ore su 24, 365 giorni all’anno, anche al di fuori del periodo di garanzia, a condizione che il veicolo sia sottoposto a manutenzione programmata presso la Rete Nissan. Inoltre, è possibile noleggiare un’auto di cortesia a tariffe vantaggiose per interventi di riparazione e manutenzione.

Un assistente personale ricorda le scadenze per i tagliandi e le revisioni, mentre il Programma Experta consente di acquistare pacchetti di tagliandi, bloccando i costi della manutenzione e risparmiando su ricambi e manodopera.