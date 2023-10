Nissan X-Trail e-Power 4WD: anche 7 posti, ibrido e con consumi fino a 20 km/l. La prova

Nissan X-Trail e-Power 4WD è il manifesto del progresso tecnologico di Nissan, casa automobilistica da anni impegnata nello sviluppo di vetture elettriche o elettrificate e che, da pochi mesi, ha presentato l’ibrido di nuova generazione. Con il sistema e-Power si tratta, a conti fatti, di un’auto elettrica che però funziona a benzina, con tutti i vantaggi del rifornimento del carburante e il comfort della marcia in elettrico. C’è spazio in ogni direzione, con 4,7 metri di lunghezza, anche sette posti, trazione integrale a richiesta e tantissima tecnologia, con prezzi che partono sotto a 40.000 euro. No, non è un miraggio ma solo un’auto ben progettata e proposta ad un prezzo davvero accattivante.

Dimensioni e design

Nissan X-Trail è, fin dal 2001 il vertice della gamma di fuoristrada e suv per il nostro continente, per il quale non sempre viene importato Patrol, il più grande fuoristrada che invece popola i mercati asiatici e americani. Nuova Nissan X-Trail e-Power è lunga 4,7 metri, larga 1,86 m e alta 1,73 m, con una buona luce da terra di circa 23 cm, quanto basta per un modesto off-road o superare ostacoli di ogni tipo. Gli sbalzi sono piuttosto contenuti, così da assicurare anche tanta escursione su salite, rampe o discese ripide. Il design è tutto nuovo, ereditato da Qashqai ma evoluto per conferire maggior eleganza. La mascherina ad effetto tridimensionale presenta lo stesso motivo a “V” degli altri modelli, contornata da una modanatura cromata, mentre i gruppi ottici con tecnologia full-led di serie sono sdoppiati. Lateralmente appare robusta e massiccia, con forme particolarmente squadrate volte a massimizzare lo spazio a bordo, mentre nel posteriore i gruppi ottici led risultano ora orizzontali, più eleganti. Il portellone è disponibile anche automatico e non mancano molti accessori di serie come sensori di parcheggio, retrocamera e molto altro. I cerchi in lega di serie sono da 18”, con design specifico bicolore ma, negli esemplari più accessoriati, possono arrivare fino a 20”. Nelle zone inferiori dei paraurti anteriori e posteriori appaiono dei rinforzi color argenti, per massimizzare il look da vettura fuoristradistica.

Interni, comfort e tecnologie

Nuova Nissan X-Trail e-Power propone un abitacolo in linea con quanto visto su Qashqai ma aggiornato all’insegna della qualità e dell’eleganza. L’abitacolo è moderno, elegante e razionale, senza perdersi in particolari vezzi estetici che potrebbero compromettere la praticità. Tutto è dove dovrebbe essere, con una buona dose di comandi fisici per la gestione del clima o delle principali funzioni in marcia. Due i display, da 12,3” ciascuno, sia per la strumentazione digitale che per l’infotainment, ora aggiornato con più funzionalità, che supporta anche Apple Carplay e Android Auto wireless. Di serie propone invece un cluster digitale da 4,2” di fronte al conducente (con indicatori a lancette) e un’autoradio al centro della plancia, mentre dalla versione Acenta si beneficia del display da 8”. Un plauso alla comodità delle sedute – a richiesta con regolazione elettronica ma anche riscaldabili – e alla qualità dei materiali dell’abitacolo che, per le versioni Tekna ed N-Connecta beneficiano di pelle e plastiche morbidissime su tutta la plancia e il pannello portiera. Tanta la tecnologia di serie, dai sistemi di sicurezza avanzati, fino alla connettività, al sensore luci o agli ausilii in fase di parcheggio.

Tanto spazio a bordo da vivere in famiglia

Nissan X-Trail è-Power è poi l’auto perfetta per chi ama vivere la vettura con la famiglia, gli amici o programma spesso viaggi in auto. Lo spazio a bordo è quasi da record considerate le dimensioni esterne, con margine per gambe e testa in tutte le direzioni. La seduta posteriore può scorrere in avanti fino ad arrivare a battuta con lo schienale dei sedili anteriori, secondo uno schema 40:20:40. Vi è anche la botola centrale, per i carichi passanti che, una volta reclinata, funziona anche come poggia braccio e porta bevande. Il tunnel centrale è poi poco pronunciato, dal momento che non vi è un vero tunnel della trasmissione per le versioni 4WD. Le sedute sono poi comode e accoglienti, con possibilità di riscaldamento anche per i passeggeri posteriori sugli esemplari più accessoriati. Si possono avere anche le tendine parasole o il tetto panoramico e apribile. Sempre per i passeggeri posteriori non mancano nemmeno i comandi del clima dedicati, due prese USB e le bocchette d’aerazione, oltre alla regolazione per l’inclinazione dello schienale. Per 900 euro è possibile richiedere anche i due posti extra nella terza fila di sedili, facilmente reclinabili e capaci di andare a filo con il pianale di carico. Si accede piuttosto facilmente dal fianco, reclinando gli schienali e spingendo avanti la seduta. Sono principalmente indicati per passeggeri di bassa statura, ma non mancano i porta bevande e il poggia braccio laterale.

Parlando poi di ergonomia, si capisce che X-Trail è stata pensata per le famiglie, con attacchi Isofix semplici e intuitivi, oltre ad un angolo di apertura delle portiere posteriori prossimo ai 90°, per la massima semplicità di accesso. Passando al bagagliaio, si beneficia di 120 litri a sedili eretti, 484 litri con sedili ribaltati, 575 litri per le versioni a 5 posti e fino a 1.400 litri abbattendo la seconda fila di sedili.

Nuovo ibrido e-Power

Ma la grande novità di questo modello risiede proprio nell’innovativa meccanica e-Power di Nissan. X-Trail è costruito a partire dalla piattaforma CMF-C dell’Alleanza Renault-Nissan, potendo vantare ottimi valori di rigidità torsionale ma, soprattutto, leggerezza e predisposizione per meccaniche elettrificate di diversa natura. Per questa ragione, la casa giapponese ha progettato un sistema definito ibrido, ma capace di funzionare solamente in elettrico, alimentato dalla benzina. Si trova infatti un motore elettrico da 204 CV e 330 Nm di coppia posizionato sull’asse anteriore (nel caso della versione 4WD, da noi provata, il secondo motore sull’asse posteriore è da 136 CV e 195 Nm) alimentato da una batteria da 1,73 kWh. Questa, in condizioni normali, assicura circa 9 km di autonomia prima di scaricarsi e qui entra in gioco il benzina. L’1.5 3 cilindri turbo da 158 CV interviene a regime ottimale per ricaricare la batteria (che si ricarica anche tramite la frenata rigenerativa), sfruttando la combustione. In questo modo il regime è impostato su un valore determinato da Nissan, per ridurre i consumi e assicurare la massima potenza di ricarica. In tal senso sembra quasi funzionare come range extender, mentre l’auto si sposta sempre e comunque con i soli motori elettrici. Sorprendono così le prestazioni, che rivelano uno 0-100 km/h di 8,0 o 7,3 secondi, rispettivamente per la versione a trazione anteriore o integrale, con una velocità massima limitata a 170 o 180 km/h. Il peso in ordine di marcia è compreso tra 1.778 kg per la trazione anteriore a cinque posti e 1.935 kg in caso di versione 4WD a sette posti da noi provata.

Prova su strada

Nuova Nissan X-Trail e-Power sorprende su molteplici punti di vista. In primis il comfort in marcia, principalmente assicurato dal silenzio in elettrico, unito all’assenza di vibrazioni che i motori possono assicurare. L’accensione dell’unità a benzina è perfettamente contenuta, senza scossoni o rumori che possano disturbare la marcia. L’1.5 fa percepire la sua presenza solo a seguito di accelerazioni energiche o decise, per sorpassi o strade di montagna ripide. Anche il comparto insonorizzazione è ben sviluppato, con pochi fruscii e quasi nessun rumore proveniente dalla strada o dalle sospensioni. Proprio queste rivelano un comportamento da lode, potendo “digerire” qualsiasi asperità del manto stradale senza compromettere il rollio e il beccheggio: X-Trail è anche piacevole da guidare, con un comportamento neutro ma agile, merito di una piattaforma tecnologica, uno sterzo leggero ma diretto e l’assetto solido ma non secco. Anche la prontezza all’erogazione gioca a suo favore, con i motori elettrici che sembrano quasi annullare le 2 tonnellate di peso dell’esemplare in prova. X-Trail scatta rapidamente al semaforo, senza inerzia, “bruciando” le altre vetture sullo scatto. È particolarmente indicato in città, dove risulta maneggevole, con tanto angolo di sterzo e pienamente a suo agio, con ingombri prevedibili e tanta visibilità dello spazio circostante.

Consumi e autonomia

Pur trattandosi di un’auto ibrida, X-Trail è completamente indicato anche per i lunghi viaggi, per i quali riesce tranquillamente ad assicurare tra i 650 e i 950 km di autonomia con i 55 litri di serbatoio di cui dispone (di cui 6/7 di riserva). Questo si traduce in percorrenze medie che possono spaziare dai 13 ai 19 km al litro, a seconda del percorso, dello stile di guida e del carico a bordo. Con guida attenta non è però impossibile sfiorare anche i 1.000 e passa km, soprattutto su strade extraurbane, dove riesce a garantire fino a 20 km/l per velocità comprese tra 70 e 100 km/h. In città si destreggia molto bene, con medie di circa 16 km/l, anche senza attivare la modalità Eco, mentre in autostrada a 130 km/h di velocità costante, si stabilizza su 13,5-14 km/l. La versione a due ruote motrici e cinque posti potrebbe raggiungere percorrenze perfino migliori.

Prezzi e considerazioni finali

Nuova Nissan X-Trail e-Power propone un listino semplice e intuitivo, con prezzi che partono da una sorprendente cifra di 39.080 euro in versione Visia, con trazione anteriore e due ruote motrici. Questo allestimento propone di serie molti accessori, tra cui fari full-led, cerchi da 18”, cruise control, diversi sistemi di assistenza alla guida, freno a mano elettronico, cluster da 4,2”, radio DAB; 3 porte USB, antenna Shark, volante in pelle, fari automatici, cruscotto in ecopelle, specchietti elettrici e molto altro. Con la stessa configurazione ma allestimento Tekna, il più accessoriato, il prezzo sale fino a 48.570 euro. La versione 7 posti si paga circa 900 euro, mentre la trazione integrale è disponibile con un sovrapprezzo di 2.500 euro.

Nissan X-Trail e-Power è forse una delle migliori auto provate negli ultimi mesi, dal punto di vista della praticità, della razionalità e del prezzo. Tanto spazio, consumi quasi da citycar e una versatilità che non è schiava delle scelte estetiche, delle forme o del design fantasioso per gli interni. Tutto è dove deve essere, facile da raggiungere, con la giusta dose di tecnologia e senza complicazioni inutili. Il design, seppur soggettivo, lo trovo ben riuscito ed elegante, senza mai sfigurare. All’occorrenza offre un vano di carico davvero generoso e se siete soliti viaggiare con un seguito numeroso, potrebbe essere l’auto perfetta per voi.