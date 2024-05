NIU Italia entra sul mercato italiano con l'Innovazione elettrica

NIU Italia sbarca sul mercato del Belpaese. Con Michael Castellano al timone come Country Manager Italy, l'azienda si prepara a offrire prodotti a due ruote con la sua gamma di veicoli elettrici a costi ridotti. L'espansione strategica del portfolio prodotti di NIU include diversi modelli tra cui: la XQi3, una dirt bike elettrica, e la RQi, una motocicletta ad alte prestazioni. Presentate alla scorsa edizione dell'EICMA, queste nuove aggiunte incarnano l'impegno di NIU verso l'innovazione e la sostenibilità. Ecco tutte le novità.

RQi

La RQi si distingue come una motocicletta urbana pura, che unisce passione, design e intelligenza. Il prodotto vanta di una velocità massima di 110 km/h e una potenza nominale di 18.000 W, la RQi offre un'esperienza di guida potenziata da caratteristiche all'avanguardia come il sistema di controllo della trazione, le telecamere integrate e la frenata con ABS. Oltre alle prestazioni di livello superiore, la RQi è dotata sblocco senza chiave tramite Bluetooth, tracciamento e navigazione GPS, e aggiornamenti via etere, questa moto è progettata per offrire una guida sofisticata e connessa, rispondendo alle esigenze dei moderni motociclisti urbani.

NIU XQi3

La NIU XQi3 è una moto da cross elettrica adatta sia all'asfalto che all'off-road. Con una batteria potente LG agli ioni di litio da 72v 32Ah, offre fino a 8000 W di potenza con la modalità Ultra-Boost per una spinta extra quando serve. Le sospensioni KKE avanzate, con forcelle regolabili anteriori e posteriori, garantiscono una guida fluida e controllata anche sui terreni più difficili, mentre gli pneumatici da 19 pollici fuoristrada e i freni premium consentono una frenata sicura. Grazie all'app NIU Smart, offre una connessione completa, con funzionalità come cronometro, tracciamento della mappa e connettività dello smartphone. Omologata DOT ed EC negli USA e in Europa, è equipaggiata con luci, indicatori di direzione e specchietti retrovisori.

Rispettando i requisiti delle patenti motociclistiche US M1/M2 e della patente europea L1e, può raggiungere una velocità massima di 45 km/h con un'autonomia di 90 km.