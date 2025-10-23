Noleggio auto a lungo termine: c'è l'Academy per formare nuovi talenti

Nasce la Dga Academy, creatura di Dga Nlt: un percorso strutturato di 6 mesi pensato per quei giovani che vogliono entrare nel lavoro commerciale del noleggio a lungo termine, opzione che soprattutto in questi ultimi anni prevale tra chi necessita di un nuovo veicolo a causa delle incertezze legate alle normative sulle motorizzazioni. C'è poi la comodità di dover pensare solo al rifornimento della macchina, mentre al resto si occupa la società di noleggio: assicurazione, cambio gomme, tagliandi, manutenzione e, al bisogno, mezzo sostitutivo.

L'iniziativa è già partita e nasce con l’obiettivo di trasformare la formazione in una concreta opportunità di lavoro, con un modello che unisce teoria, pratica e responsabilità crescenti.

Il percorso della Dga Academy comincia con una sessione di orientamento dedicata a chiarire obiettivi, metodi e opportunità del programma. Dopo questo incontro introduttivo, i candidati selezionati seguiranno un programma di studio con la supervisione dei responsabili di progetto. L’obiettivo è quello di far crescere competenze e mentalità da professionisti in un contesto reale, mantenendo saldi i concetti di etica, merito e innovazione.

Proprio nell’ottica di ampliare e strutturare ulteriormente l’offerta formativa, sottolineando il legame con il territorio, Dga Group Italia, società fondata nel 2009 a Torino da Enrico de Gregorio, che ricopre il ruolo di Ceo, ha recentemente avviato un percorso di collaborazione con la Regione Piemonte che avrà inizio nei prossimi mesi.