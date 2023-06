Non le solite versioni base: le migliori auto nuove sotto i 20.000 euro

La scelta di un'auto economica spesso viene associata a compromessi in termini di dotazioni di serie e motorizzazioni. Tuttavia, nonostante la complessa situazione del settore automobilistico, il mercato offre diverse opzioni che consentono di avere un'auto con caratteristiche interessanti senza superare il budget di 20.000 euro. Mentre il prezzo rimane un fattore determinante per molti acquirenti, è infatti altrettanto importante considerare anche le prestazioni del veicolo e le caratteristiche incluse nella configurazione di serie. In questa guida abbiamo tenuto conto di un compromesso equilibrato tra prezzo, equipaggiamento e potenza del motore. Non le solite versioni base con dotazioni ridotte all’osso e motori sottodimensionati, dunque: scopriamole insieme.

Dacia Sandero Expression 1.0 TCe ECO-G 100 CV GPL: 15.450 euro

A circa tre anni dal debutto, la terza generazione di Dacia Sandero resta ai vertici delle classifiche di vendita in Europa grazie a un mix riuscito tra contenuti e prezzo. La segmento B della casa rumena del gruppo Renault è una scelta conveniente a partire dall’allestimento Expression, che include dotazioni considerate essenziali come il climatizzatore manuale (sulle versioni d’ingresso si paga a parte), computer di bordo e sistema di infotainment con display da 8 pollici. In più, sorprendentemente sono di serie anche i fari anteriori a LED (alogeni gli indicatori di direzione e i fanali posteriori), il cruise control, i fendinebbia e i sensori di parcheggio posteriori, oltre al volante in pelle regolabile in altezza e profondità e ai vetri elettrici anteriori e posteriori. La motorizzazione più parsimoniosa? Ovviamente quella a GPL, che tra l’altro è anche la più potente in gamma.

Hyundai i10 Connectine 1.0 MPI 67 CV: 16.950 euro

Piccola ma con dotazioni quasi da “grande”: la Hyundai i10, recentemente aggiornata con un leggero restyling di metà carriera, si propone come una delle migliori citycar grazie alle dimensioni compatte e agli allestimenti tutti piuttosto ricchi, a fronte di un prezzo ampiamente al di sotto della soglia psicologica dei 20.000 euro. L’allestimento Connectine, abbinato a un motore 1.0 aspirato più che sufficiente a muovere in scioltezza il veicolo, include fari a LED, fendinebbia, cerchi in lega da 15 pollici, climatizzatore manuale, Multimedia system con schermo touch da 8 pollici e connettività wireless Apple CarPlay e Android Auto,

cruise control, volante in pelle e anche diversi sistemi di assistenza alla guida come il sistema di mantenimento della corsia (con centraggio) e il sistema di monitoraggio pressione gomme.

Renault Clio Equilibre 1.0 TCe 100 GPL: 18.800 euro

In attesa della commercializzazione del restyling, Renault Clio si conferma un’ottima scelta per accedere al segmento B con un’auto moderna, affidabile e con tutto ciò che serve. Il motore 1.0 TCe turbo benzina 3 cilindri, condiviso con la Dacia Sandero, ha coppia e potenza a sufficienza per la massa della vettura e grazie all’impianto a GPL permette di risparmiare notevolmente al momento del pieno. In versione Equilibre, l’auto offre di serie i fari full LED, il climatizzatore manuale, il computer di bordo con display a colori da 4,2 pollici, un semplice impianto audio senza display touch, il volante in pelle, il cruise control e l’accensione automatica fari e tergicristalli. Sono di serie anche diversi ADAS, tra cui l’avviso di distanza di sicurezza dal veicolo che ci precede, la frenata di emergenza attiva con riconoscimento pedoni e ciclisti, e l’avviso di superamento linea con mantenimento attivo.

MG ZS Comfort 1.5 VTI-tech 106 CV: 17.340 euro

Uno dei due SUV compatti selezionati è l’MG ZS, un veicolo che offre un buon compromesso tra stile (recentemente aggiornato), comfort e dotazione. Sotto ai 20.000 euro l’unica motorizzazione disponibile è la 1.5 aspirata a benzina da 106 CV, proposta nell’allestimento Comfort che include di serie l’infotainment touch a colori con display da 10,1 pollici (con Apple CarPlay e Android Auto), luci diurne a LED, cerchi in lega da 17 pollici, climatizzatore automatico bi-zona, volante in pelle, sensori di pacheggio posteriori e diversi ADAS come cruise control adattivo, sensore pressione pneumatici, avviso di collisione frontale, e frenata automatica di emergenza.

Dacia Jogger Expression TCe ECO-G 100 CV GPL: 19:700 euro

Spaziosa e versatile come i due modelli che va a sostituire (il monovolume Dacia Lodgy e il multispazio Dacia Dokker) ma molto più accattivante nel look, Dacia Jogger è la soluzione perfetta per le famiglie che badano al sodo. In allestimento Expression, abbinato all’ormai noto motore TCe ECO-G 100 CV GPL, Jogger offre 5 posti (la versione da 7 posti costa poco più di 20.000 euro) e una dotazione che include

volante in pelle, media Display con touchscreen da 8 pollici, computer di bordo, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori, climatizzatore manuale, sensori di parcheggio posteriori, fari anteriori a LED, cruise control.

ŠKODA Fabia Ambition 1.0 TSI 95 CV: 19.950 euro

La ŠKODA Fabia di ultima generazione rappresenta spesso una scelta sottovalutata ma, a un prezzo appena al di sotto dei 20.000 euro, nessuna segmento B offre una dotazione così ricca e una qualità costruttiva così elevata. Il motore 1.0 TSI turbo 3 cilindri da 95 CV soddisfa per comfort, silenziosità e coppia, mentre l’allestimento d’ingresso Ambition offre già cerchi in lega da 15”, fari anteriori a LED,

infotainment Bolero con display touch da 8 pollici connesso a internet (+ Apple CarPlay e Android Auto via cavo) e tanti dispositivi di assistenza alla guida: sistema di mantenimento del veicolo in corsia, frenata automatica di emergenza con riconoscimento pedoni, riconoscimento della stanchezza del conducente e cruise control.

EVO 5 1.5 Turbo 127 CV: 19.900 euro

L'EVO 5, da poco introdotto sul mercato, è il secondo SUV presente in questa guida e l’unico veicolo appartenente al segmento C che ci si può mettere in garage con meno di 20.000 euro. Il suo stile è gradevole negli esterni e curato negli interni, mentre il motore turbo benzina assicura la giusta potenza. La dotazione di serie è praticamente full optional, includendo climatizzatore manuale con comandi touch, display touch da 9 pollici, tetto apribile elettricamente, cerchi in lega da 17 pollici, fari full LED, freno di stazionamento elettrico e sedili in pelle.