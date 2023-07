Novità MINI 2024: tutti i nuovi modelli in arrivo

In MINI si lavora senza sosta per preparare la più grande offensiva di nuovi modelli della storia del marchio. Nel corso dei prossimi mesi, infatti, la casa inglese di proprietà del gruppo BMW presenterà le generazioni rinnovate dei suoi due modelli, la piccola MINI Cooper e il SUV di segmento C MINI Countryman. A queste si aggiungerà, nel corso del 2024, un terzo e inedito modello anticipato nel 2022 dalla concept car MINI Aceman. Grandi novità sono attese a livello industriale, con una produzione globale, e tecnologico, con l’adozione di inedite soluzioni per la connettività e la sicurezza. Senza dimenticare il design, che proietterà MINI nel futuro senza rinnegare il proprio DNA.

Nuova MINI 3 porte 2024: data di uscita, foto e specifiche

Sebbene non vi sia una data certa del debutto, è molto probabile che il rinnovamento della gamma MINI inizi proprio dalla piccola MINI 3 porte, il modello che di fatto rappresenta il marchio anglo-tedesco nell’immaginario collettivo. Dopo una presentazione prevista nelle prossime settimane, l’arrivo nei concessionari della nuova compatta dovrebbe avvenire entro la fine del 2023 e l’inizio del 2024. Ad oggi, la Casa ha ufficializzato soltanto l’arrivo di motorizzazioni 100% elettriche per la nuova MINI 3 porte, anche se sono sempre più frequenti le foto-spia che raffigurano esemplari dotati di motorizzazioni termiche, nonché della carrozzeria 5 porte già presente nell’attuale generazione termica. Al momento, tuttavia, non esistono conferme ufficiali in merito a queste due versioni. L’unica certezza è che la nuova MINI 3 porte sarà elettrica e proposta, al contrario dell’attuale generazione datata 2020, in due varianti che si differenzieranno per potenza e autonomia.

La prima configurazione si chiamerà MINI Cooper E, avrà un motore elettrico anteriore da 135 kW/184 CV e un pacco batterie da 40,7 kWh, in grado di garantire un’autonomia stimata intorno ai 300 km. La versione più potente si chiamerà invece MINI Cooper SE, forte di una potenza massima di 160 kW/218 CV e di un pacco batterie da 54,2 kWh, capace di offrire un’autonomia intorno ai 400 km. Entrambe le varianti di nuova MINI 3 porte Electric beneficeranno di una dinamica di guida ulteriormente migliorata rispetto al modello uscente, già apprezzato per il suo peculiare go-kart feeling. Il merito si deve alla piattaforma di nuova concezione, che permette di annegare il pacco batterie agli ioni di litio all’interno del pianale, ottimizzando il bilanciamento dei pesi e lo spazio a bordo per 4 occupanti e relativi bagagli. Contrariamente all’attuale, la nuova MINI non sarà più prodotta nello storico stabilimento britannico di Oxford ma nell’impianto di BMW Group di Lipsia, in Germania.

Nuova MINI Countryman 2024: data di uscita, foto, specifiche

Cinque porte e tanto spazio a bordo. La ricetta di successo di MINI Countryman verrà rinnovata e resa ancora più appetibile con l’arrivo della terza generazione, attesa al debutto dopo l’estate con avvio della produzione a novembre 2023 e inizio delle consegne tra la fine dell’anno e l’inizio del prossimo. Confermata dalla casa come “il modello più grande della nuova famiglia di veicoli MINI”, la nuova MINI Countryman 2024 è stata annunciata al momento con la sola motorizzazione elettrica, anche se è molto probabile che la vettura venga proposta anche in versione termica (con mild hybrid) e ibrida plug-in. La piattaforma, del resto, dovrebbe essere la stessa che ha dato i natali alla nuova BMW X1, proposta con le medesime opzioni.

Come la piccola 3 porte, anche la nuova MINI Countryman elettrica sarà proposta inizialmente con due configurazioni. La prima, nota come MINI Countryman E, eroga 140 kW/191 CV di potenza grazie a un motore singolo (posizionato probabilmente in corrispondenza dell’asse anteriore), mentre la seconda, denominata MINI Countryman SE ALL4, sarà il primo veicolo completamente elettrico a trazione integrale del marchio grazie alla sinergia tra due motori elettrici, collocati su entrambi gli assi, per una potenza di 230 kW/313 CV. Entrambe le varianti saranno alimentate da una batteria da 64,7 kWh, per un’autonomia stimata di 450 km nel caso della versione meno energivora. Della nuova Countryman conosciamo le dimensioni, che come la piccola 3 porte dovrebbero crescere sensibilmente. Nel caso del C-SUV si parla di una lunghezza di 4.429 mm (+13 cm rispetto ad oggi) e un’altezza di 1.613 mm (circa 6 cm in più), per un considerevole aumento di spazio per le gambe e la testa dei passeggeri.

Secondo quanto dichiarato dalla Casa, la nuova MINI Countryman ridurrà le emissioni anche in fase di produzione, grazie ad alcune scelte come la rinuncia a tutti gli elementi decorativi esterni e interni, la produzione dei cerchi in lega leggera pressofusa con alluminio secondario fino al 70%, l’utilizzo di poliestere riciclato ottenuto da bottiglie in PET e residui di moquette per realizzare le superfici dei cruscotti, del volante, del rivestimento del tetto e del pavimento del veicolo e dei tappetini e, da ultimo, l’uso di elettricità proveniente da fonti rinnovabili per le attività produttive. Come la sorella minore, anche la nuova MINI Countryman sarà prodotta a Lipsia: sarà la prima volta che un modello MINI verrà prodotto interamente in Germania.

MINI Aceman 2024: data di uscita, foto, specifiche

Il terzo modello della gamma MINI si chiamerà Aceman e dall’omonima concept car presentata nel 2022 riprenderà la maggior parte delle proprie caratteristiche. Sarà dunque un SUV/crossover di dimensioni più compatte rispetto alla Countryman, ma al contempo più grande rispetto alla classica MINI 3 porte. Una perfetta via di mezzo - intorno ai 4,10 m, ovvero la lunghezza della prima generazione di Countryman - per intercettare una nuova fascia di clienti. Gli assi nella manica di questo modello, che dovrebbe arrivare in versione esclusivamente elettrica, saranno lo spazio interno ottimizzato, il design “giovane” e accattivante, il piacere di guida e le avanzate tecnologie di bordo. La data di uscita di MINI Aceman è prevista nel corso del 2024.

Il design delle prossime MINI

La prossima famiglia di modelli elettrici di MINI introdurrà un nuovo linguaggio di design battezzato Charismatic Simplicity. Una filosofia che, come suggerisce il nome, si concentra sull’essenzialità delle linee per disegnare vetture dal carattere individuale forte, così come è forte l’appartenenza al brand che trasparirà da ogni dettaglio estetico e funzionale. I gruppi ottici anteriori saranno sempre considerati come gli “occhi” espressivi della vettura, mentre la classica calandra assume una connotazione visiva, che lega indissolubilmente il passato e il futuro del marchio. I cerchi di grandi dimensioni sono stati progettati con una struttura bidimensionale per favorire la penetrazione aerodinamica e il loro stile non si concentra più sulla natura scultorea della struttura a raggi, bensì su un design grafico caratterizzato da forti contrasti di colore.

All’interno, il motivo circolare che da sempre dona unicità e personalità agli abitacoli MINI, vivrà nel nuovo volante a due razze con un inedito elemento in tessuto e, soprattutto, nell’unico grande quadro strumenti centrale: un display OLED senza cornice (MINI sarà la prima casa automobilistica al mondo a offrire un display touch con una superficie circolare completamente utilizzabile) con un diametro di 240 mm (circa 10 pollici) che combinerà infotainment e strumentazione con l’aiuto di un’interfaccia semplificata e altamente intuitiva. Protagonista indiscusso della nuova piattaforma di infotainment sarà Spike, l’assistente digitale che vivrà nell’abitacolo di MINI con le simpatiche sembianze di un bulldog inglese per fornire supporto al conducente e ai passeggeri.