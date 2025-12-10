Nuova Alpine A390, la fastback sportiva elettrica che fa sul serio

La Alpine A390 inaugura una nuova fase per il marchio francese, traducendo la sua tradizione più pura in un progetto che mette al centro il piacere di guida. Una fastback elettrica che non rinuncia alle sensazioni di guida, ma le reinterpreta con un approccio tecnico inedito: tre motori elettrici, trazione integrale intelligente e una cura aerodinamica da vettura di categoria superiore.

La nuova A390 nasce per offrire un comportamento dinamico coerente con il DNA Alpine, fruibilità quotidiana e puro divertimento.

La sua linea è una perfetta sintesi di eleganza e sportività. Le proporzioni ricordano quelle di una coupé, con superfici scolpite e una zona posteriore affusolata il cui compito è quello di favorire lo scorrimento dei flussi d'aria. Gruppi ottici moderni e futuristici, animazioni di benvenuto e dettagli unici creano un’identità immediata e riconoscibile.

È evidente quanta cura i tecnici francesi abbiano messo nel disegnare e dar vita a un profilo aerodinamico che contribuisce all'elevata efficienza di una fastback elettrica e sportiva del tutto originale: tetto inclinato, estrattore posteriore dedicato e canali d’aria integrati definiscono un corpo macchina che unisce estetica e funzionalità.

Materiali, colori e cerchi variano in base agli allestimenti, con finiture che richiamano l’ambiente Alpine. Nonostante la silhouette sportiva, l’abitabilità è per cinque persone.

Alpine A390: piacere di guida, tecnologia e trazione integrale intelligente

L’abitacolo riprende l’impostazione sportiva del marchio, l'intero cockpit è orientato verso il conducente. Il volante rivestito in Nappa blu integra i comandi principali, inclusi i selettori dedicati alla frenata rigenerativa, alla modalità One Pedal e alla funzione Overtake, quest'ultimo rappresenta una sorta di overboost.

Nella console centrale sono chiari i richiami alla A110, pratici i comandi del "selettore del cambio": D (Drive), folle (N) e retro (R).

I sedili sportivi sono stati progettati per garantire un elevato sostegno anche nella guida più dinamica. L’illuminazione interna, i rivestimenti dedicati e le possibilità di personalizzazione dell’Atelier Alpine rafforzano un’atmosfera immersiva.

Benché elettrica, la nuova Alpine A390 conserva un’impostazione da auto sportiva, il tutto è evidente nello schema sospensioni e non solo: triangoli in alluminio forgiato, carreggiate ampie, passo corto e distribuzione dei pesi quasi perfetta (49/51).

La piattaforma AmpR Medium è stata profondamente adattata per ottenere agilità e reattività tipiche del marchio. Il baricentro basso e la rigidità strutturale permettono sterzate rapide e un controllo immediato, amplificato dal lavoro degli ammortizzatori idraulici.

La vera novità è costituita dalla presenza di tre motori elettrici, con due unità posteriori che coadiuvano il sofisticato sistema Alpine Active Torque Vectoring (AATV): una tecnologia che varia la coppia in tempo reale sulle ruote posteriori per ridurre sottosterzo e sovrasterzo.

La nuova Alpine A390 è proposta in due versioni:

la GT che sprigiona 400 CV;

che sprigiona 400 CV; la GTS arriva a 470 CV e 824 Nm, per uno 0 - 100 km/h di 3,9 secondi.

La frenata rigenerativa è modulabile su cinque livelli tramite il comando RCH presente sul volante. Carattestico della sportiva francese è anche il suo sound, due i toni dedicati, entrambi regolabili e in grado di variare la loro "intensità" in funzione della velocità di crocierà e della pressione sul pedale dell'acceleratore.

Dal punto di vista della digitalizzazione, il sistema Alpine Telemetrics introduce funzioni avanzate: monitoraggio in tempo reale dei parametri dinamici, coaching interattivo e una modalità “sfide” che permette di analizzare e migliorare la propria tecnica di guida. L’infotainment Android Automotive con display da 12” integra Google Maps con Route Planner EV, aggiornamenti OTA e compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto.

Sulla A390 è presente un pacco batteria ad alte prestazioni sviluppato appositamente dalla Alpine: ha una capacità di 89 kWh (netti) e consente un'autonomia fino a 557 km nel ciclo WLTP.

La GTS è in grado di sopportare ricariche fino a 190 kW, mentre il caricatore di bordo da 11 kW (22 kW opzionale) supporta funzioni V2L e V2G.

La nuova Alpine A390 è prodotta nello stabilimento di Dieppe, mentre motori e batterie provengono da siti francesi specializzati. L’attenzione alla sostenibilità è significativa: il 25% della massa totale deriva da materiali riciclati, un valore superiore agli standard del settore.

Nuova Alpine A390 - Prova su strada

Cosa ci si aspetta da una Alpine? Sound, emozioni, precisione di guida e quel filo di adrenalina che ha reso celebre il marchio. È sorprendente come, nonostante l’anima full electric e dimensioni più importanti rispetto alla tradizione, la A390 riesca a non tradire queste aspettative.

Il design cattura subito l’attenzione: forme scolpite, proporzioni originali e una presenza scenica che incuriosisce anche chi non la conosce. Gli interni, curati e moderni, ricordano quelli di un’ammiraglia di alto livello, ma una volta su strada la vettura ritrova quella vena sportiva che distingue il mondo Alpine. Il comfort è da segmento superiore, senza però intaccare la precisione che si pretende da una fastback a zero emissioni.

La versione GT, protagonista di questa prova, si rivela una cinque porte sorprendente per equilibrio e dinamismo. Sa divertire con naturalezza, traccia le curve con una facilità quasi disarmante e non rinuncia a qualche brivido al volante quando si affonda il pedale dell’acceleratore. È una sportiva diversa dal solito: non estrema, non esasperata, ma sincera e coinvolgente.

Nell’attuale panorama automobilistico convivono sportive endotermiche e elettriche ad alte prestazioni. La nuova Alpine A390 sceglie un’altra strada: non vuole sfidare direttamente le rivali europee e tedesche, né rincorrere record.

Punta piuttosto a conquistare chi mette al centro il piacere di guida, indipendentemente dal tipo di alimentazione. Una fche parla agli appassionati, offrendo sensazioni autentiche in un pacchetto raffinato, moderno e soprattutto coerente con ciò che il nomerappresenta.