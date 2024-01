Nuova Audi A3 2024, con il restyling la media teutonica si fa in tre

Dopo il restyling dedicato alla Golf 8, il Gruppo Volkswagen si appresta ad aggiornare un altro suo importante modello, ovvero la quarta generazione dell’ Audi A3, lanciata nel 2020 e ormai pronta ad un irrinunciabile facelift di metà carriera. Il debutto ufficiale dell’A3 restyling dovrebbe essere ormai imminente, inoltre il suo arrivo nelle concessionarie è atteso nel corso di questa primavera.

Audi A3 restyling, il design

Il facelift dedicato alla media della Casa dei quattro anelli aggiornerà esteticamente il frontale della vettura, a partire dai proiettori che dovrebbero sfoggiare una forma dei LED differente. Modifiche anche alla grande mascherina frontale che oltre ad ospitare la nuova posizione del logo del marchio dovrebbe abbandonare l’attuale forma esagonale in favore di un nuovo disegno trapezoidale. Di inedita concezione anche i fascioni paraurti anteriori e posteriori che nelle versioni più sportive denominate S e RS saranno caratterizzati da profili aerodinamici più accentuati. La vista posteriore sarà inoltre impreziosita da proiettori rivisti, sempre dotati di tecnologia FULL-LED. La versione sportiva S dovrebbe mantenere i quattro scarichi sportivi singoli, mentre l’RS i due enormi scarichi ovali.

Abitacolo: iniezione tecnologica

Al momento sono trapelate poche informazioni relative agli interni della futura A3 2024, ma la cosa certa è troveremo un nuovo e più sofisticato sistema di infotainment implementato con l'Intelligenza Artificiale che oltre a gestire numerose funzioni della vettura potrà apprendere sia le abitudine del conducente che ricevere aggiornamenti costanti OTA.

Motori

Al momento non sono previste versione 100% elettriche dell’Audi A3 e sembra confermata la gamma motori a 3, 4 e 5 cilindri. Saranno disponibili quindi motori a benzina senza e con elettrificazione (mild hybrid), inoltre non mancherà il tanto apprezzato diesel da 150 CV. Confermati anche i propulsori ibridi plug-in, anzi non si esclude una terza variante “ricaricabile”. Al vertice della gamma troveremo le versioni sportive “S” e “RS” con motore a cinque cilindri sovralimentato, inoltre è lecito aspettarsi un aumento di potenza che potrebbe portare queste citate versioni rispettivamente a 320 e 450 CV, anche se il condizionale resta d’obbligo.

Varianti di carrozzeria

L’Audi A3 sarà proposta sia in versione Sportback (due volumi con cinque portiere) che nella variante Sedan (4 porte con la coda). A queste due varianti di carrozzeria dovrebbe aggiungersi una terza che strizzerà l’occhio al mondo dell’off-road, grazie ad un baricentro leggermente rialzato e a protezione dedicate al corpo vettura e al sottoscocca.