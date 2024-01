La nuova Volkswagen Golf GTI svelata in anteprima al CES di Las Vegas

Mancano poche settimane al debutto del restyling della Volkswagen Golf 8, ma l’attesa di questo importante debutto è stato anticipato a sorpresa dalla nuova Volkswagen Golf GTI 2024, svelata in queste ore sotto i riflettori del CES di Las Vegas 2024, la più importante fiera al mondo dedicata al settore della tecnologia. Grazie ad una nuova galleria di immagini ufficiali è quindi possibile apprezzare le novità che porterà in dote la rinnovata versione GTI della Golf, a cui si aggiungono le succulente informazioni sulla tecnologia della vettura che adotta tra le altre cose l’Intelligenza Artificiale di ChatGPT.

Volkswagen Golf GTI 2024, il design

Le immagini a nostra disposizione ci mostrano il facelift della Golf GTI con una speciale livrea studiata per camuffarne le forme. Nonostante l’artificio, è possibile comunque apprezzare le novità estetiche che porta in dote questo aggiornamento, a partire dalla zona anteriore che ospita l’inedita firma luminosa dotata di gruppi ottici a matrice di LED, più sottili di quelli dell’attuale versione, caratterizzati da un fascio luminoso più potente e da un maggiore numero di diodi che possono accendersi e spegnersi singolarmente. Non manca inoltre un inedito fascione paraurti, decisamente più muscoloso e dotato di uno splitter di dimensioni maggiori. Inoltre, quest’ultimo incorpora il sistema radar di ultima generazione dedicato ai dispositivi di assistenza alla guida di livello 2. Interessanti novità anche per la vista posteriore, dove troviamo gruppi ottici orizzontali di inedita concezione. Questa variante sportiva non rinuncia inoltre ad un generoso estrattore ed ad uno spoiler pronunciato.

Abitacolo

Le immagini che immortalano l’interno della vettura ci regalano invece una chiara visione dell’abitacolo, oltre ad essere accompagnate da interessanti informazioni. Il volante sportivo a tre razze rivestito in pelle e impreziosito da inserti color alluminio sfoggia la scritta GTI e incorpora i comandi multimediali sulle razze. I sedili sono ovviamente ad alto contenimento, inoltre non mancano dettagli in rosso sparsi per l’abitacolo (tra cui le cuciture del volante) che esaltano l’animo racing di questo modello.

Tecnologia: debutta l’assistente vocale con ChatGPT

[[foto

]]

Tra le novità tecnologiche più interessanti di questa vettura troviamo il chatbot basato sull'intelligenza artificiale ChatGPT che risulta integrato nel suo assistente vocale IDA. In futuro, i possessori della nuova Golf potranno accedere senza soluzione di continuità al database di intelligenza artificiale in costante crescita del Costruttore teutonico che sarà disponibile su tutti i modelli Volkswagen dotati dell'assistente vocale IDA. Sarà così possibile avere a disposizione contenuti di ricerca che verranno letti dall’auto durante la guida.

Attraverso Cerence Chat Pro, l'integrazione di ChatGPT nel backend dell'assistente vocale Volkswagen offre una moltitudine di nuove funzionalità che vanno ben oltre il precedente controllo vocale. Ad esempio, l'assistente vocale IDA può essere utilizzato per controllare l'infotainment, Il sistema di navigazione e l'aria condizionata o per rispondere a domande di cultura generale. In futuro, l'intelligenza artificiale fornirà ulteriori informazioni in risposta a domande che vanno oltre tutto ciò come parte delle sue capacità in continua espansione.