Nuova Audi RS Q8 Performance, i segreti del SUV dei Quattro anelli più potente di sempre

La gamma del SUV Audi Q8 aggiornata nel 2023 con un interessante restyling allarga la propria offerta con la nuova e sportivissima versione di punta denominata Audi RS Q8 Performance, forte di un propulsore biturbo da 640 CV. Questo modello può fregiarsi sia del titolo di SUV più potente di sempre della Casa dei quattro anelli che di vettura con motore termico con più cavalli della storia del Costruttore teutonico.

Audi RS Q8, il design

L’offerta della Q8 restyling in versione RS comprende la già citata versione Performance da 640 CV e la variante “normale” da 600 CV. Dal punto di vista estetico, entrambe le versioni della RS Q8 sfoggiano la nuova mascherina single frame che risulta ampliata e caratterizzata da una inedita griglia con finitura a nido d’ape tridimensionale. Non mancano prese d’aria più grandi e un’inedita firma luminosa. Quest’ultima può contare su proiettori a LED Audi Matrix HD con spot laser, di serie sull'Audi RS Q8 performance. La vista posteriore si distingue per i due immancabili e caratteristici terminali di scarico ovali, incastonati nell’estrattore d’ispirazione racing, impreziosito da un riflettore centrale rosso dallo sviluppo verticale. Per quanto riguarda la personalizzazione, segnaliamo le inedite tinte metallizzate Audi Sport: oro Sakhir, blu Ascari e rosso Chili. Non manca inoltre una collezione di cerchi da cui spiccano due inedite versioni da 23 pollici: la prima con design a 6 razze a Y e la seconda a 5 razze a Y.

Abitacolo

All’interno dell’abitacolo si apprezza la strumentazione Audi virtual cockpit plus dotata di un display da 12,3 pollici con risoluzione Full HD che sfoggia indicatori specifici per la guida sportiva ed in pista. I maniaci della personalizzazione possono ricorrere al programma Audi exclusive che permette di configurare la vettura avvalendosi di una quasi infinita serie di combinazioni che permettono di creare esemplari praticamente unici.

Fino a 640 CV

Confermato sotto il cofano della nuova Audi RS Q8 il poderoso V8 4.0 TFSI biturbo che eroga 600 CV e 800 Nm di coppia nella configurazione “standard”, mentre sulla versione performance i valori salgono a 640 CV e 850 Nm. Secondo i dati dichiarati, l’Audi RS Q8 Performance scatta da 0 a 100 km/h in 3,6 secondi, mentre la velocità massima di serie, pari a 280 km/h, può essere elevata a 305 km/h.

Record al Nurburgring

Questa variante può vantare inoltre un record a dir poco spettacolare: nuova Audi RS Q8 performance, guidata dal pilota e collaudatore dei quattro anelli Frank Stippler ha registrato tra i cordoli del Ring un tempo di 7’36”698, migliorando di oltre 2 secondi il giro record tra gli sport utility su questa iconica pista. Per ottenere questo incredibile risultato, sono state fondamentali alcune caratteristiche tecniche di questa vettura, come ad esempio le sospensioni pneumatiche adattive RS, la stabilizzazione antirollio attiva, il differenziale posteriore sportivo, lo sterzo integrale, i freni carboceramici, il cambio tiptronic dagli innesti più rapidi e il differenziale centrale autobloccante evoluto.

Prezzo

La nuova

Audi RS Q8 sbarcherà nelle Concessionarie italiane alla fine di quest’anno con prezzi di listino che partiranno daper Audi RS Q8 e daper Audi RS Q8 performance.